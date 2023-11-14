У Румунії розпочалася підготовка українських пілотів, які літатимуть на F-16

На військово-повітряній базі Фетешті, яка розташована за 150 км на схід від Бухареста, відбулася церемонія відкриття навчального центру, де проходитимуть навчання українські військові льотчики. Наші пілоти літатимуть на винищувачах F-16.

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Центр відкрили міністр оборони Румунії Анджел Тилвер і його колега з Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Передбачається, що підготовка українських пілотів триватиме не менше ніж пів року. При цьому, як уточнило Міноборони Нідерландів, у процесі навчання F-16 не залишатимуть повітряного простору НАТО.

Нідерланди мають намір надати від 12 до 18 винищувачів для проведення тренувань. Перші п'ять із них уже прибули на базу Фетешті минулого тижня.

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Нагадаємо, на сьогодні чотири країни, що входять до НАТО, погодилися передати Україні F-16 — Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія. Крім того, кілька західних країн займаються підготовкою українських пілотів і фахівців з техобслуговування цих винищувачів. Допомогу в навчанні та техобслуговуванні надає також виробник F-16, американська компанія Lockheed Martin.

Раніше повідомлялося, що полковник генштабу Австрії вважає, що настав момент підвести межу під літнім наступом України і готувати її до весняного.

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