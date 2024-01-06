«Втомилася бути сильною»: Ілона Гвоздьова спантеличила шанувальників постом про Попелюшку та зруйноване щастя

Хореографиня Ілона Гвоздьова, яка раніше показала заміський будинок та розповіла, скільки витратили на його будівництво, у своєму пості в Instagram натякнула на кризу у стосунках з чоловіком. Вона перебуває у шлюбі з Іваном Хом'ячуком вже понад 9 років.

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Такий натяк може міститися у її словах про те, що «може й не було того щастя». Крім того, Ілона додала, що «втомилася бути сильною». Вона зазначила, що жінки схильні створювати собі чарівний світ, якого насправді може не існувати.

«Щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить! А може все так тільки здавалося? Може й не було того щастя, просто так здавалося, просто то була звичка і так було комфортно?! Як часто, ми жінки, можемо вигадувати казковий світ, якого не має насправді?! А навіщо тоді так багато казок і кіно про попелюшок, принцес і таке інше? Втомилась бути сильною жінкою…, хочу бути ПОПЕЛЮШКОЮ», — написала вона.

У коментарях під публікацією фоловери висловили занепокоєння через стосунки Ілони з її чоловіком та побажали їй, щоб у неї все владналося.

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Як писали «ФАКТИ», Ілона Гвоздьова нещодавно зробила мамопластику. Вона зізналася, скільки коштує операція. За словами Ілони через майже два тижні після втручання вона почувається добре та проходить реабілітацію вдома, навідується на огляд до лікаря, проте ще носить спеціальний бандаж. Процес реабілітації триватиме близько двох місяців.

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