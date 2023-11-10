Ілона Гвоздьова зізналася, скільки коштує операція зі збільшення грудей

Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова, яка нещодавно зробила мамопластику, зізналася, скільки коштує операція. За словами Ілона через майже два тижні після втручання вона почувається добре та проходить реабілітацію вдома, навідується на огляд до лікаря, проте ще носить спеціальний бандаж. Процес реабілітації триватиме близько двох місяців.

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Точну суму операції Ілона не назвала, проте зізналася, що в Україні вона може коштувати в середньому від трьох до п’яти тисяч євро. Задумуватися про операцію Гвоздьова почала після народження другої дитини.

Танцівниця каже, що деякий час збирала гроші на операцію. Навіть попросила друзів замість подарунків на 35-річчя, яке вона відзначила нещодавно, презентувати гроші.

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Як зізналася Гвоздьова, після початку повномасштабного вторгнення її заробітки значно скоротилися. Зараз вона отримує з різних джерел приблизно три тисячі доларів на місяць. Вона викладає в Університеті культури, бере участь у фестивалях та отримує кошти за рекламу в інстаграмі.

«Я заробляю на співпраці з Instagram. Це реклама. Я заробляю в університеті. Також заробляю викладаючи індивідуальні уроки та на фестивалях як журі. Даю майстер-класи. На життя мені вистачає. Звичайно, це не ті заробітки, які були до війни. У середньому це три тисячі доларів у залежності від об'єму роботи», — розказала Гвоздьова в інтерв’ю Славі Дьоміну в його проекті «Слава+».

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За її словами за утримання родини, будинку, в який вони нещодавно переїхали, відповідає її чоловік Іван.

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Раніше Ілона Гвоздьова відверто розповіла, як пройшла операція та показала результат.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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