Ілона Гвоздьова вперше показала заміський будинок та розповіла, скільки витратили на його будівництво

Хореограф Ілона Гвоздьова разом з чоловіком продовжує облаштовувати свій заміський будинок, ремонт в якому триває вже понад три роки. Зірка каже, що збирати кошти на свою мрію вони почали, як тільки стали жити разом. Також батьки допомагали коштами. Загалом Ілона каже, що витратили вже близько 250 тисяч доларів. Довелося навіть продати квартиру, в якій вони жили раніше.

«Ми збирали з чоловіком на цей будинок все життя. З нуля будувати — то це можна було б і 20 років будувати. Ми збирали на свою мету, ми багато в чому себе обмежували. Звісно, не без підтримки і допомоги батьків це відбулося. Батьки підтримували і допомагали нам фінансово», — розповіла Гвоздьова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

І хоч в будинку є ще над чим працювати, Ілона запросила журналістку Аліну Доротюк та показала помешкання.

Загальна площа двоповерхового будинку — приблизно 240 квадратних метрів. На першому поверсі розташована простора кухня з острівцем, яка об’єднана із зоною відпочинку, де є камін.

«У нас такий відкритий простір. Це і зала, і кухня. Я завжди хотіла, щоб був такий великий простір. Всі кольори світлі, небесні. Я завжди мріяла, щоб на кухні був острівець», — розповіла Гвоздьова.

Кожну деталь Ілона продумувала сама, знаходила елементи декору та меблі. Особлива її гордість — велика люстра, на яку вона збирала гроші майже рік.

Також на першому поверсі передбачена гостьова кімната, санвузол та комірчина під мармуровими сходами, де родина ховається під час повітряних тривог.

На другому поверсі розташовані спільні — батьківська та дитячі. Ілона зізнається, що тут вона змогла втілити свою мрію — зробила велику гардеробну кімнату.

Також вона мріє добудувати терасу, на яку можна вийти зі спальні, та облаштувати там свій жіночий простір — із зоною спорту та релаксу.

Також Ілона розповіла про хворобу свого чоловіка. У Івана виявили алопецію, з невідомих причин у нього почало випадати волосся.

Нагадаємо, облаштуванням заміського будинку займається вже з новою обраницею шоумен Володимир Остапчук. Проте це не подобається його колишній дружині. Христина Горняк вимагає розділити майно та погрожує судом.

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