«Якщо це виявиться правдою, то ми не зможемо бути разом»: Соня Морозюк про скандал навколо нареченого та його батька-корупціонера

25-річна художниця Соня Морозюк, яка засвітилась з сином бізнесмена-хабарника на новорічному концерті «95 кварталу», вперше прокоментувала скандал, пов'язаний з її обранцем Романом Гринкевичем і його батьком, Ігорем Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 29 грудня працівники Держбюро розслідувань затримали одного з основних постачальників Міноборони, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який запропонував високопосадовцю Головного слідчого управління ДБР 500 тисяч доларів. Пізніше в мережі припустили, що саме Роман Гринкевич інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини й це можуть бути кошти його батька.

Соня Морозюк відреагувала на це в Instagram, запевнивши, що вона сама зробила себе, і її наречений подарував лише каблучку і кольє. Художниця написала, що закохалася в Романа практично з першого погляду і що їхні відносини тривають п'ять місяців, а два з них вони заручені.

Виставку «Мазня», з відкриттям якої наприкінці грудня Роман Гринкевич привітав Соню Морозюк, наразі закрито

РЕКЛАМА

«Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок», — додала Соня Морозюк.

«Перше, що я зробила — це почала розмовляти з ним про те, що сталося. До цього ми не дуже багато розмовляли про його справи й бізнес. Скажу чесно, мене це не дуже цікавило», — продовжила вона.

РЕКЛАМА

За словами Морозюк, моральні цінності для неї є важливішими за відносини, і вона пообіцяла, що якщо звинувачення на адресу Романа виявляться правдивими, весілля буде скасоване. Щодо Ігоря Гринкевича, то художниця вважає його просто батьком свого коханого, а ситуацію з його затриманням розцінює як можливий злочин, що повинен вирішуватися судом.

«Я розумію суспільне обурення, і обурена сама. Маємо факт — ситуацією займаються правоохоронні органи, до неї прикута суспільна увага — отже, це не та тема, яку я можу або маю право коментувати», — додала Морозюк.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що «героя» гучного весілля експрокурора Ільницького оголосили в розшук.

Фото: facebook.com/plinskiymedia

84

Читайте нас у Facebook та Instagram