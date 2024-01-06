Поки батько шукає 12 млн доларів на заставу: Соня Морозюк з сином бізнесмена-хабарника засвітилися на скандальному концерті «95 кварталу»

Новорічний концерт «95 Кварталу», який шокував суспільство ницою іронією про переселенців зі Скадовська, відвідала скандальна художниця Соня Морозюк разом зі своїм нареченим, Романом Гринкевичем. Він є сином відомого бізнесмена Ігоря Гринкевича. Пару помітили в перших рядах залу, інформує журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка переглядала новорічну програму.

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Соня Морозюк, українська художниця з Харкова, відома своїми картинами, які знаходяться у колекціях численних знаменитостей. Вона співпрацювала з відомими компаніями, а її стінописи прикрашають висотки Києва.

Нещодавно стало відомо, що нареченим Соні Морозюк є Роман Гринкевич, син Ігоря Гринкевича, львівського підприємця, який є ключовим постачальником для Міністерства оборони. Його затримали за спробу передачі хабаря у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань. Крім того, бізнесмена підозрюють у розкраданні 1,2 мільярда гривень при закупівлях одягу для військових.

Як повідомив у Facebook журналіст-розслідувач Євген Плінський, Ігор Гринкевич поки ще не заплатив 430 млн грн застави, щоб вийти з СІЗО.

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«І питання не в тому, що у родини Гринкевичів немає 12 млн доларів. Гроші є, адже лише на афері з постачання одягу для ЗСУ за 2023 вони „заробили“ 25 млн доларів. Проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними, а показати ці 12 млн доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатись в здійсненому схематозі. Тож гроші наче є, але водночас і немає», — пояснив Євген Плінський.

Як зауважила Марина Данилюк-Ярмолаєва, одна з компаній Ігоря Гринкевича, що потрапила в корупційний скандал, має реєстрацію на сина Романа. Журналісти припускають, що кошти, отримані корупційним шляхом, можливо, використовувалися для підтримки та розвитку художниці та її виставки «Мазня», яка зараз закрита.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Комісія з журналістської етики відреагувала на скаргу на телеканал «1+1» через скандальний новорічний концерт «95 кварталу».

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