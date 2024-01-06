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Шоу-бізнес

Поки батько шукає 12 млн доларів на заставу: Соня Морозюк з сином бізнесмена-хабарника засвітилися на скандальному концерті «95 кварталу»

14:55 6 січня 2024
Соня Морозюк

Новорічний концерт «95 Кварталу», який шокував суспільство ницою іронією про переселенців зі Скадовська, відвідала скандальна художниця Соня Морозюк разом зі своїм нареченим, Романом Гринкевичем. Він є сином відомого бізнесмена Ігоря Гринкевича. Пару помітили в перших рядах залу, інформує журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, яка переглядала новорічну програму.

Соня Морозюк, українська художниця з Харкова, відома своїми картинами, які знаходяться у колекціях численних знаменитостей. Вона співпрацювала з відомими компаніями, а її стінописи прикрашають висотки Києва.

Нещодавно стало відомо, що нареченим Соні Морозюк є Роман Гринкевич, син Ігоря Гринкевича, львівського підприємця, який є ключовим постачальником для Міністерства оборони. Його затримали за спробу передачі хабаря у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Державного бюро розслідувань. Крім того, бізнесмена підозрюють у розкраданні 1,2 мільярда гривень при закупівлях одягу для військових.

Як повідомив у Facebook журналіст-розслідувач Євген Плінський, Ігор Гринкевич поки ще не заплатив 430 млн грн застави, щоб вийти з СІЗО.

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«І питання не в тому, що у родини Гринкевичів немає 12 млн доларів. Гроші є, адже лише на афері з постачання одягу для ЗСУ за 2023 вони „заробили“ 25 млн доларів. Проблема в тому, що ці гроші мають бути легальними, а показати ці 12 млн доларів, які шахрайством були зароблені на ЗСУ, означає добровільно зізнатись в здійсненому схематозі. Тож гроші наче є, але водночас і немає», — пояснив Євген Плінський.

Як зауважила Марина Данилюк-Ярмолаєва, одна з компаній Ігоря Гринкевича, що потрапила в корупційний скандал, має реєстрацію на сина Романа. Журналісти припускають, що кошти, отримані корупційним шляхом, можливо, використовувалися для підтримки та розвитку художниці та її виставки «Мазня», яка зараз закрита.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як Комісія з журналістської етики відреагувала на скаргу на телеканал «1+1» через скандальний новорічний концерт «95 кварталу».

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