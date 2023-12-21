«Героя» гучного весілля експрокурора Ільницького оголосили в розшук: у чому звинувачують нареченого, який оскандалився

Яворівський відділ поліції оголосив у розшук Ростислава Ільницького — колишнього прокурора, який прославився своїм шикарним весіллям із експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою та який отримав повістку до військомату. Інформація про розшук оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ. Від 1 грудня Ільницького розшукують за підробку документів.

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Згідно із даними розшукового обліку МВС Ільницького Ростислава Васильовича, 1992 року народження, розшукують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу, а саме:

- ч.1 — Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором.

- ч.3 — Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

- ч.4 — Використання завідомо підробленого документа.

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Журналісти телефонували до Ростислава Ільницького, аби дізнатися про які документи йдеться, проте його телефон був вимкнений. З джерел у правоохоронних органах відомо, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Максимальне покарання, передбачене статтею — обмеження волі до двох років, пише LVIV.MEDIA.

Як писали «ФАКТИ», у жовтні експрокурор Ростислав Ільницькій відгуляв пишне весілля із колишньою працівницею ДБР Роксоланою Москвою. Одруження святкували у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, а серед сотень гостей були прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та одіозні депутати. На заході виступали відомі українські зірки.

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31-річний Ростислав Ільницький — колишній прокурор. У 2019 році був у Радехові заступником місцевого прокурора. А влітку цього року Ростислав Ільницький за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва.

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