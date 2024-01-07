Підвищення пенсії на 54%: хто із пенсіонерів може розраховувати на солідну надбавку

Незважаючи на те, що пенсії в Україні обіцяють підвищити двічі, грошей багато не буває, особливо тим, хто знаходиться на заслуженому відпочинку.

ВІДЕО ДНЯ

В той же час пенсіонери мають можливість самостійно підвищити свої пенсії.

Про те, як це зробити самостійно, розповіла керівник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад під час брифінгу, пише профільне видання.



За її словами, реалізувати своє право на призначення пенсії за віком — особиста справа кожного. Рішення людина має прийняти самостійно, враховуючи своє бажання та обставини. Законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію.

«Тим, хто отримав право на пенсію за віком відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія за віком призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії», — наголосила чиновниця.

РЕКЛАМА

Слід зазначити, що за призначення пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію терміном до 60 місяців;

на 0,75% - за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію терміном понад 60 місяців.

А це означає, що людина, яка вирішить відкласти вихід на пенсію на період менше 60 місяців, за кожен рік такої відстрочки отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5×12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5×24) тощо.

РЕКЛАМА

А ось відстрочка на шість років (це 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72×0,75).

Зазначимо, що враховуються лише повні місяці роботи. Тому тим, хто має можливість працювати, краще виходити на пенсію пізніше.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що максимальну пенсію у 2024 році збільшать на 2,6 тис. грн: з 20 930 до 23 610 грн., тоді як мінімальна пенсія, яку отримують українці з невеликим стажем або які мали невисокі зарплати (близько мінімальної), зросте з 1 січня з 2093 до 2361 грн. Тобто лише на 268 грн.

416

Читайте нас у Facebook та Instagram