Пенсії з січня перерахують чотирьом категоріям: кому підвищать на тисячі гривень

В Україні з 1 січня підвищаться не тільки розмір субсидії та різних видів допомоги, але й сума пенсійних виплат.

Зокрема, пенсії перерахують 4 категоріям громадян, але не одночасно, повідомляє OBOZ.UA.

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Йдеться про тих, хто отримає мінімальні, максимальні пенсії, виплати, що прив'язані до мінімалки, а також доплати за стаж.

Так, максимальну пенсію, яку отримують українці, що мали високі зарплати, деякі військові у відставці, збільшать на 2,6 тис. грн: з 20 930 до 23 610 грн.

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Мінімальна пенсія, яку отримують українці з невеликим стажем або які мали невисокі зарплати (близько мінімальної), зросте з 1 січня з 2093 до 2361 грн. Тобто на 268 грн.

Підвищиться й доплати за понаднормовий стаж. Норма стажу становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. За кожен рік, що перевищує вказану норму, можна отримувати 1% прожиткового мінімуму. Зараз це 20,9 грн, а з наступного року — 26,8 грн.

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Також підвищать і гарантії для пенсіонерів, що досягли віку 65 років та виконали вимоги щодо стажу. Згідно з законом, розмір їхньої пенсії має становити не менше 40% мінімалки. Зараз це 2 680, а з нового року — 2 840 грн.

Влада запевняла, що вже у березні наступного року в Україні буде проведено індексацію пенсій за новими правилами. Раніше розмір виплат підвищували на суму від половини торішньої інфляції та середнього за три роки зростання зарплат. Нові правила поки що невідомі, але у Мінсоцполітики анонсували, що розрахунок проводитиметься з використанням балів та з урахуванням кожного відпрацьованого місяця.

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Раніше саме березнева індексація була найбільшим підвищенням пенсій за рік. Для її проведення під час воєнного стану потрібне рішення Кабміну.

У квітні українцям також обіцяють збільшити мінімальну зарплату з 7100 до 8000 грн. Водночас вкотре збільшиться пенсія для тих, хто виконав вимоги щодо стажу та досяг 65-річчя. Гарантований розмір пенсії збільшиться з 2840 до 3200 грн для цієї категорії пенсіонерів.

Нагадаємо, українці, в яких є діти, можуть розраховувати на допомогу від держави. Так, розмір допомоги при народженні (усиновленні) дитини становить 41 280 грн незалежно від кількості народжених дітей у сім’ї. При цьому одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми — протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

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