Частині українських пенсіонерів виплати у 2024 році підвищать двічі: кому пощастить

У 2024 році заплановано кілька етапів підвищення пенсій, одній з категорій пенсіонерів виплати мають збільшити з 1 січня та з 1 квітня.

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Загальна сума становитиме 520 гривень, зазначає видання «На пенсії». Однак слід пам'ятати, що раніше в уряді попереджали, що у разі проблем із фінансуванням можливі затримки з виплатами та їхнім перерахунком.

Зазначається, що на підвищення у два етапи згідно із законом можуть розраховувати українці, яким виповнилося 65 років зі страховим стажем не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Перерахунок пов'язаний із підвищенням мінімальної зарплати. Минулого року такого перерахунку не було, тому що зарплату було заморожено. У бюджеті на 2024 рік закладено підвищення мінімальної зарплати з 1 січня та з 1 квітня.

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Пенсія для громадян, які досягли 65 років, має становити не менше 40% від мінімальної зарплати (з 1 січня 2024 року — 7100 гривень). Тому розмір мінімальної гарантованої виплати для таких пенсіонерів збільшиться із 2680 до 2840 гривень.

З 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата підвищиться до 8000 гривень, унаслідок чого зросте і пенсія для громадян віком 65 років — до 3200 грн (40% від розміру мінімалки).

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Також заплановано проведення індексації у березні та перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у квітні.

Раніше незалежний консультант Сергій Коробкін розповів про різницю у перерахунку виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів.

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Фото Pixabay

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