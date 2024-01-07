Худнемо за гороскопом: як залишатися стрункими різним знакам Зодіаку

Досвідчений астролог — такий, як Анжела Перл, може не тільки розповісти про те, яким буде день або тиждень, або до яких фінансових подій потрібно готуватися, але і на які фактори слід звернути увагу для того, щоб мати чудове здоров'я або схуднути.

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На прохання журналу Marieclaire відомий астролог розповіла, як гороскоп може допомогти нам у боротьбі із зайвою вагою.

Овен

Овнам вкрай необхідні фізичні навантаження, щоб виплеснути напругу, що накопичилася. Навіть тим з вас, хто не відчуває ніякої напруги або агресії, що скопилася, фітнес або стрілянина в тирі допоможуть врівноважити внутрішній стан. При категоричній відмові від спорту можна співати (але тільки голосно, з усієї сили) або ж просто кричати під енергійну музику (бажано все ж таки попередити про це сусідів).

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Телець

Вам варто зайняти себе будь-якою роботою, яка приносить дохід. Витрачаючи енергію на збагачення, Тельці проявлятимуть активність щиро, не шкодуючи себе. А збагатившись, можна витратитися на шопінг: Тільці — це ті щасливчики, кому рекомендований похід по магазинах замість фітнесу.

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Близнюки

Близнюки звикли тримати себе в тонусі. Тому вихідні в сусідньому місті чи на пікніку, велосипедні прогулянки — ось їхній найкращий фітнес. Крім цього, представникам двоїстого знака важливо багато спілкуватися, передавати інформацію від одних людей іншим — це теж відмінно тонізує.

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Рак

Представники цього знака, як не дивно, зберігають стрункість, переживаючи даремно. Вони вміють втрачати апетит замість того, щоб заїдати стрес. Тому умиротворене життя у розміреному ритмі — Ракам не підходить. Їм потрібно завантажувати себе турботами та турботами, не йти на поводу у зручностей. Якщо, наприклад, хочеться хліба — не біжіть у магазин, це дуже легко. Спечіть його самі.

Лев

Леви тримають себе в чудовій формі, коли на них чекає публічний виступ з перспективою зірвати оплески. Хвилювання перед публікою спалює зайві калорії якнайкраще. Іншими дієвими стабілізаторами ваги будуть рухливі ігри-змагання (від пейнтболу до квестів) та розважальні подорожі. Адже важливо весь час красуватися і взагалі бути на увазі.

Діва

Дівам слід розробити для себе чіткий детальний план фітнес-навантажень і обов'язково включити їх у свій розклад. Як би не дошкуляли робочі чи сімейні справи, потрібно вміти «вимикатися» і викроювати час на спортивні навантаження. Так, перебудовувати звичний графік життя складно, але саме вам ніякого іншого рецепту схуднути гороскоп не пропонує.

Терези

Вам потрібно обов'язково взаємодіяти з іншими людьми, обмінюватися ідеями, знаходити точки балансу. Інтерес і відкритість до думки та потреб інших людей і одночасне докладання зусиль до того, щоб не давати собою користуватися, — така інтенсивна і суперечлива емоційна активність дозволить жити в гармонії і витрачати енергію в правильному напрямку.

Скорпіон

Скорпіонам необхідні наднавантаження: як силові, так і емоційні. Мирне життя та комфортна домашня обстановка або накопичать у них напругу і спровокують відіграватися на близьких, або забезпечать їх «подушкою безпеки» у вигляді стійкої маси зайвої ваги. Для Скорпіонів астрологи мають виключно шкідливу пораду: сваритися. Тому доведеться знайти «відповідного» опонента і дати волю своєму красномовству.

Стрілець

Тонус Стрільцов включається, коли їм надається можливість понаставляти когось, кому це активно не подобається. Вихід із повчаннями на недружню аудиторію, провокування хейтерів відмінно допоможе скинути зайвий кілограм або два. Важливо весь час ускладнювати рівень викладання, оскільки звична, вже відпрацьована аудиторія скоро не допомагатиме.

Козеріг

Козероги, як і Діви, повинні мати чіткий план занять, якого необхідно дотримуватись, навіть якщо відбувається землетрус і світ руйнується на очах. Що дійсно допоможе Козерогам якісно взаємодіяти та обмінюватися енергією із зовнішнім світом, то це будь-які соціальні звершення: їх масштаб може бути будь-яким, головне — щоб вони були значущими для самої людини.

Водолій

Водолій найкраще підтримує оптимальну вагу … у польоті: тож ваш фітнес — це аеротруба, батут, парашутний спорт. Допомагає і швидкість: мотоцикл чи хоча б сегвей. Ще варіант — поштовхатися на виступі рок-гурту, кричати пісню на весь голос, щоб максимально скинути напругу та розслабитися. Корисно також зайнятися грандіозними пошуками або звалити на себе складний проект.

Риби

Риби, як Раки, залежні від емоцій. Але все не так просто: негативні емоції можуть спровокувати збільшення ваги. Краще зосередитися на позитивних: наприклад, зайнятися танцями на професійному рівні, з тренером, який змусить відчувати музику та тренуватись до ідеального виконання. Крім цього, Рибам допоможуть творчість та подорожі (особливо піші), причому чим далі, тим краще.

Нагадаємо, раніше дієтологи порадили, як упоратися з проблемами травлення після свят.

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