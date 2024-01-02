Свята можуть негативно вплинути на здоров’я кишечника: як завадити проблемам

Кишкова паличка — це паличкоподібні бактерії, які є частиною нормальної флори людського кишечника. Коли ви їсте багато солодкої їжі, це може порушити баланс бактерій, вірусів, грибків та інших мікроорганізмів, які складають мікробіоту вашого кишечника, пише National geographic. Нагадаємо, що кефірний коктейль з обліпихою може покращити мікрофлору кишківника та імунну систему, прискорити обмін речовин та захистити від авітамінозу.

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Це сезон поблажок. Усе це печиво, цукерки та святкові застілля, як правило, негативно впливають на ваше здоров'я — більше, ніж ви можете собі уявити. Те, що ви споживаєте, впливає на мікробіоту вашого кишечника — спільноту мікроскопічних організмів, включаючи бактерії, віруси, грибки та паразити. І її важливість неможливо переоцінити. Цей крихітний світ допомагає захистити організм від вторгнення патогенних мікроорганізмів, активувати імунну систему та перетравлювати їжу, і це лише деякі з його функцій. Якщо ці кишкові мікроби виведені з рівноваги, вони можуть спричинити проблеми, такі як дріжджова інфекція або інші захворювання.

Крихітні організми, які складають мікробіоту вашого кишечника, особливо бактерії, допомагають організму розщеплювати вуглеводи, білки та цукор до корисних поживних речовин і переробляти клітковину в товстій кишці.

«Все, що ми їмо і п'ємо, але не перетравлюємо і не всмоктуємо, потрапляє через наш кишковий тракт в дистальний відділ кишечника, в товсту кишку, де знаходиться більшість мікробів, і стає їжею для мікробіоти», — говорить Гейл Креші, дослідник мікробіоти у відділенні дитячої гастроентерології, гепатології та дієтології дитячої клініки Клівленда.

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Наприклад, ваш організм швидко перетравлює їжу з високим вмістом цукру і низьким вмістом клітковини, що не залишає багато поживних речовин для мікробіоти кишечника, а цукор, який не перетравлюється, може живити патогенні бактерії. Антибіотики, тим часом, можуть вбивати хороші бактерії разом з поганими.

За словами лікаря, мікробіота кишечника є стійкою і відносно швидко відновлюється, якщо людина повертається до здорового харчування або припиняє приймати ліки. Це також означає, що тільки довгострокова здорова дієта може по-справжньому підтримувати або покращувати мікробіоту кишечника. Експерти рекомендують їсти продукти з високим вмістом клітковини, наприклад, складні вуглеводи, що містяться в зернах, овочах і бобових.

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Також варто включати в раціон ферментовані продукти, такі як кімчі, кефір і квашена капуста, які містять власні пробіотики — живі мікроорганізми, що можуть збільшити різноманітність мікробіоти в кишечнику. Також обмежте споживання цукру і поєднуйте його з клітковиною, наприклад, їжте фрукти замість того, щоб пити їх у вигляді соку.

Якщо ви збираєтеся приймати пребіотик або пробіотичну добавку, завжди спочатку проконсультуйтеся з лікарем. За словами Креші, деякі з них можуть бути шкідливими для людей, які приймають імуносупресивні препарати.

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