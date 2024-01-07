Скорпіонам — корисні покупки, Левам — сприятливі події, а Близнюкам — реалізація ідей: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода на сьомий день року

Перша неділя нового року, 7 січня, стане чудовим днем для того, щоб насолодитися спілкуванням з друзями та зайнятися улюбленими справами, вважають астрологи.

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А близьке спілкування з тими, з ким вам почувається комфортно, допоможе підтримувати на високому рівні вашу енергію. Відновлення дружніх стосунків та турбота про себе — ось ключові напрямки цього дня, зазначає астрологиня Анжела Перл.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цього дня Овнам світять оптимізм та нові перспективи. Можлива поява вдалих ідей та планів, які варто уважно розглянути. Поради близьких можуть виявитися корисними. Час виправити старі проблеми та зайнятися новими планами. Крім того, проявіть сьогодні щедрість і милосердя, адже жадібність у цей день може обернутися у майбутньому бідністю та сімейними конфліктами. Крім того, 7 січня — сприятливий день для дорогих покупок — вони будуть вдалими, а нові речіі потім прослужать вам багато років.

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Телець (20 квітня — 20 травня)

День може бути дуже насиченим та вимагати більше часу на справи, ніж зазвичай. Вам сьогодні слід бути терплячими та готовими до емоційних сплесків. Відносини із старшими родичами можуть стати викликом. Тим не менш, можливе виправлення старих проблем. Головне — сподіватися на краще та не опускати руки. Ще одне: сьогодні дуже ймовірна з коханою людиною — щоб уникнути непорозумінь, спокійно обговоріть всі незручні моменти.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки з легкістю впораються із завданнями, якими вирішать зайнятись. Емоційна складова дня буде високою. Сьогодні сприятливий час для реалізації творчих ідей та впровадження їх у життя. Однак можливі труднощі у вирішенні власних проблем через незадоволені очікування оточуючих. Крім того, сьогодні має відбутися щось неймовірне, але від вас знадобиться не злякати свою удачу. Не вимагайте від долі дуже багато, і все поступово з'явиться у житті.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Раки сьогодні можуть мати справу з додатковими витратами — гроші знадобляться на покупки та задоволення. Робота сьогодні буде здаватись стомлюючою, і Раки віддадуть перевагу веселощам. Взаємини із родичами можуть стати джерелом конфліктів. Крім того, сьогодні не варто влаштовувати істерики коханим людям та родичам, адже образи в цей день можуть призвести до серйозного конфлікту, який затягнеться надовго.

Лев (23 липня — 22 серпня)

День обіцяє Левам сприятливі події та вирішення низки проблем. Турботи та тривоги будуть розчинятися у повітрі, і оточуючі будуть раді спілкуванню з вами. Сьогодні Леви можуть завоювати довіру та з легкістю спілкуватися з будь-якою людиною. На вас 7 січня чекає гарний день, і позитивний настрій не залишить вас протягом усього дня. В той же час сьогодні важливо слідкувати за сказаними словами, щоб не образити дорогу для вас людину.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День сприятливий для спілкування, і Діви можуть брати участь у різноманітних розмовах. Однак фізична активність не рекомендується, тому що енергія може бути трохи знижена. Краще відпочити, розслабитися та пограти в інтелектуальні ігри. Поїздки не рекомендовані. В той же час вас сьогодні не буде залишати відчуття радості та тепла.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День може бути неспокійним для Терезів. Ви легко знаходите спільну мову з оточуючими, але при цьому будете відчувати внутрішнє занепокоєння. Важливо уникати поспіху у прийнятті рішень та намагатися не створювати додаткових проблем навколо себе. Відносини з оточуючими можуть ставати несподівано напруженими. Для тих представників вашого знаку Зодіаку, хто сьогодні не працює, рекомендується провести вихідний з користю для тіла: відвідайте масаж або спа-процедури. Також разом із сім'єю можна сходити на ковзанку.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День обіцяє багато зустрічей та розмов для Скорпіонів. Спілкування може бути як приємним, так і викликаючим роздратування — залежно від теми. Сьогодні важливо уникати конфліктів із друзями і знайомими. Купівля дорогих речей може бути виправданою, і добрий смак допоможе у правильному виборі. Крім того, сьогодні на вас чекають дорогі подарунки і можливий невеликий фінансовий прибуток. В цілому все буде стабільно.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці проведуть приємний день, хоч нічого особливого і не зроблять. Відсутність занепокоєнь та хвилювань створює сприятливий настрій. Відносини з жінками будуть особливо хороші, їх підтримка та інформація можуть виявитися важливими. Рекомендується обговорити хвилюючі теми, і чужі проблеми можуть бути хорошим відволіканням. В той же час сьогодні уникайте ухвалення важливих рішень і постарайтеся відпочити, не завантажуючи себе домашніми клопотами. Увечері близька людина повідомить вам приємну новину.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути плідним для Козерогів. Енергії буде достатньо, і ви зможете легко впоратися із будь-якими завданнями. Якщо ви поставите правильні цілі, то будь-яка задача — навіть організація світського заходу — буде успішною. Крім того, сьогодні важливо утримуватися від нагальних рішень та уважно вибирати цілі. Також сьогодні важливо зайнятися духовним розвитком: почитайте цікаву літературу, послухайте класичну музику, сходіть до церкви.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям сьогодні вдасться вирішити будь-які питання, не випускаючи жодної деталі. Ви зможете налаштуватися на обговорення складних тем, хоча не всі оточуючі розділять вашу точку зору. Сьогодні вам важливо уникати легких шляхів та бути готовими до непорозуміння співбесідників. Крім того, бажано приділити увагу своїй другій половині і більше посміхатися — позитив приваблює все краще у житті.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День буде напруженим, а настрій — постійно змінюватися. Сьогодні уникайте ділових переговорів та відвідування світських заходів, оскільки рівень комунікації буде не зовсім легким. Крім того, практично у всіх Риб сьогодні буде переважати романтичний настрій — а дехто навіть наважиться на вечерю при свічках! Тому не дивно, що близькі люди висловлять свої претензії — спокійно їх вислухайте і прийміть до відома, щоб на майбутнє не робити подібних помилок.

В той же час погода приготувала сьогодні, 7 січня, низку сюрпризів для українців: очікується одночасно вплив двох різних повітряних мас — арктичної із півночі та теплої вологої середземноморської.

«Тому в північній частині України посиляться морози, вночі очікується -6−15 градусів. Вдень -5−12 градусів. На решті території України вночі та вдень близько нуля, на півдні вночі +2+5 градусів, а вдень +7+12, в Криму до +15 градусів», — пише синоптикиня Наталка Діденко.

Тому у центрі, на сході, заході та на півдні передбачається ускладнення погодних умов через вихід південного циклону Charlotte!

Синоптична карта на 7 січня

Випадатиме сніг, мокрий сніг, у південній частині — з дощем, очікується налипання мокрого снігу, погіршення видимості на дорогах, ожеледь, ожеледиця, посилення вітру до штормових поривів!

У Києві 7-го січня похолоднішає до помірного морозу, до -5−9 градусів, можливий невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Надалі складна погода із опадами та небезпечними метеоявищами втримається у центрі, на півдні, сході та заході впродовж 8 січня та вночі 9 січня.

«Зима у природній манері відзначає зимові свята, нам головне — не забувати уважно стежити за свіжими прогнозами погоди», — зазначає синоптикиня.

А також, звичайно, слухати гарних пісень — знаменитий «Щедрик».

Або нові «різдвяні» пісні.

При цьому мамам синів вже можна починати «пошук» майбутньої невістки — хоча б придивлятися, з ким спілкується їх дитина.

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