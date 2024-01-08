Молодий місяць 11 січня покращить фінансове становище трьох знаків зодіаку

Перший Молодий місяць 2024 року, як і остання повня минулого року, може змінити долю деяких людей. Цього разу Молодий місяць відбувається у знаку Козеріг і через скупчення планет у земних знаках може принести серйозні зміни в ресурсах. Вся річ у тім, що в момент Молодого місяця в Тельці буде Уран — планета несподіванок, а в Діві — чорний Місяць, який відповідає за документи та домовленості. Тому чекайте, що через ці точки у ваших фінансових справах можуть статися справжні сюрпризи, які можуть і потішити, і навіть налякати, інформує Ukr.Media.

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Стрілець

У момент Молодика Сонце, Місяць і Марс стоятимуть у вашому секторі фінансів, а значить у вас може з'явитися нове джерело доходу і швидше за все завдяки допомозі якогось чоловіка або через прорив в особистому бізнесі. Марс керує вашим будинком власних проєктів, тому саме ваше дітище може раптово почати приносити серйозний дохід!

Близнюки

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У момент Молодика Сонце, Місяць і Марс будуть знаходитися у вашому секторі сімейного капіталу, що може принести нове джерело доходу у вашого партнера або ви разом зважитеся на іпотеку або кредит. Крім того, у вас можуть почати надходити інвестиції від якогось Інтернет-проєкту, особливо якщо ви розпочали його у 2023 році.

Діва

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У момент Молодика Сонце, Марс і Місяць будуть стояти у вашому секторі особистого проєкту, що може принести новий цикл фінансів від вашого особистого бізнесу. Цікаво, що у вашому знаку знаходиться Чорний Місяць, який може приносити раптові неофіційні доходи, а Уран у секторі міжнародних відносин може принести замовлення від іноземних партнерів чи клієнтів. Крім того, вам може почати приносити прибуток проєкт, пов'язаний з вашим викладанням.

Як писали «ФАКТИ», 2024 стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку. Ще чотири знаки зодіаку досягнуть професійного успіху цього року.

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