Астрологи прогнозують, що високосний 2024 рік принесе кардинальні зміни у життя п`яти знаків зодіаку, а певні представники зодіакального кола мають шанс відчутно просунутися кар`єрними сходами. Адже Юпітер навесні сформує Великий грошовий Стелліум у Тельці, а у червні разом з Плутоном утворює Аспект Мільйонерів.

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Є чотири знаки зодіаку, яким пощастить найбільше у кар'єрі, стверджує ukr.media.

Лев

У квітні та травні вирішиться важлива ситуація з питань вашої кар'єри та професійної реалізації — Юпітер разом з Ураном стануть на вершині вашої карти, яка відповідає за звання та статус. Це приголомшливий і сильний період досягнень, який може винести вас за межі навіть ваших особистих уявлень і бажань — Уран часто приносить неймовірний збіг обставин, коли сама воля долі та якісь фатальні обставини викидають вас вгору.

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Ви точно відзначите небувалий успіх у Молодик у Тельці — 8 травня вам можуть запропонувати нову посаду, або ви самі вийдете на роботу з великою зарплатою. Також різкий і зручний поворот може бути пов'язаний з вашою роботою в Інтернеті.

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Телець

На вас чекає феноменальний квітень і не менш яскравий травень — у вашому знаку відбувається Великий Стелліум на чолі з Юпітером, а також вашим управителем Венерою з 16 по 23 травня. Будьте готові до величезної вдачі, яка може принести у ваше життя великий капітал — Юпітер у вашій карті відповідає за спадок, а також інвестиції. Якщо у вас свій бізнес, то до вас може вийти на зв'язок інвестор або ви самі візьмете на себе серйозні фінансові зобов'язання і відкриєте свою справу. Тим, хто працює у великих фінансових компаніях, можна чекати серйозного підвищення.

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Такі астро-події трапляються вкрай рідко, тому можна сміливо сказати — вам треба взяти максимальну швидкість і в чомусь навіть ризикнути у квітні та травні 2024 року. Будьте впевнені, це буде виправдано.

Близнята

У червні 2024 року у ваш знак заходить Юпітер — це феноменальне везіння, яке навіть складно спрогнозувати. Подібний аспект був у 2012 році, тому якщо вам тоді в чомусь пощастило, зараз ситуація може повторитися, але масштабніше. Саме у червні 2024 року між Юпітером та планетою великих фінансів Плутоном відбудеться аспект трін, який може принести і фінансовий успіх, і славу. Обидві планети — соціальні, тому часто піднімають знаки, до яких заходять.

Юпітер у вашій кар'єрі відповідає за партнерів, клієнтів та юридичні питання. А Плутон управляє вашим домом роботи, а також сектором однодумців та колективів. Виходить, що вам можуть запропонувати кар'єру в успішному і, швидше за все, міжнародному колективі — Плутон буде в секторі закордону. Якщо ви не планували переїжджати, то ви можете потрапити на обкладинку журналу, видати свою книгу або просто набути популярності.

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Діва

З 1 по 3 червня чекайте на чудеса — Юпітер заходить у ваш сектор кар'єри, звідки входить в аспект трін з Плутоном з вашого сектору роботи. На вас чекає підвищення, причому швидше за все зі збільшенням зарплати — Венера, яка управляє вашим домом грошей, буде з'єднана з Юпітером з 28 травня по 18 червня 2024 року — чекайте на зростання фінансів.

Що стосується вашої професії, то якщо ви розвиваєтеся у сфері високих технологій, видавничої діяльності, медицини, харчування — на вас чекає успіх.

Раніше астрологи називали три знаки зодіаку, на яких наприкінці грудня очікують приємні подарунки.

Фото Pixabay

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