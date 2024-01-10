Вишукував координати оборонних заводів: колишній міліцейський начальник із Запоріжжя виявився шпигуном росіян (фото)

У Запоріжжі, по якому росіяни постійно завдають ракетні удари, викрили ворожного посібника — колишнього правоохоронця, який працював на росію.

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Як повідомляють в СБУ, затриманий та відправлений під варту ексзаступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС. Він звільнився зі служби ще у 2014 році, а на початку повномасштабного вторгнення був завербований кадровим військовим міноборони рф, з яким вони ще за часів срср разом здобували вищу освіту. Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань, він, зокрема, «полював» на оборонні заводи обласного центру.

Фото СБУ

Агента головного управління генерального штабу збройних сил росії (відомого як гру) насамперед цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Також він відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території Запоріжжя.

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Фото СБУ

Чоловік об’їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження. Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності російського агента та затримали його у власному помешканні.

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У затриманого вилучено мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з гру.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Житомирщині до 15 років ув`язнення засудили ексзаступника начальника штабу однієї з танкових армій колишнього срср, який на початку 1990-х пішов у відставку. фсб завербувала його у вересні 2022 року.

Фото СБУ

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