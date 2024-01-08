Внаслідок ракетного обстрілу є поранені у Запоріжжі та Харкові

Під час атаки росіян ранком 8 січня у Запоріжжі, по якому били крилатими та балістичними ракетами з різних напрямків, пролунало загалом 5 вибухів.

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«Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони — на відкриті території та поруч із будинками. Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку. Інформація попередня та може доповнюватися», — повідомив керівник обласної ОВА Юрій Малашко.

А Харків зазнав як мінімум чотири удари.

«Тип озброєння встановлюється. У місті Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини», — зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Пізніше він додав, що з-під завалу дістали 90- та 60-річних чоловіків, ще одну жінку шукають.

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Фото зі сторінки О.Синєгубова

Фото зі сторінки О.Синєгубова

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Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що ворог бив по промисловим обʼєктам міста — виникла пожежа, постраждала жінка, з якою наразі працюють медики. Ворог застосував комплекси С-300.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що на Дніпропетровщині у Кривому Розі — влучання в торгівельний центр.

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В МВС повідомляють, що на Дніпропетровщині в Криворізькому районі був зруйнований приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі — троє людей можуть перебувати під завалами.

А у Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутне таксі, 8 пасажирів самостійно вибрались з салону. Загалом до медиків звернулись 20 людей, з яких 4 дітей. Пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, що днями ворог бив по Дніпропетровщині — у Дніпрі був прильот по житловому будинку.

Фото зі сторінки О. Синєгубова

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