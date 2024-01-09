Затримали біля кордону з білоруссю: в Україні винесли вирок «ідейному» пенсіонеру-зраднику

На Житомирщині засудили російського агента, який за завданням ворога збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у регіоні. Згідно з рішенням суду, він має провести за гратами 15 років.

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Як повідомили у СБУ, затримали чоловіка у березні 2023 року, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 200 тис. грн. Заставу було внесено вже наступного дня, однак одразу після цього фігурант намагався втекти до білорусі і був затриманий співробітниками СБУ у 300-х метрах від кордону.

Під час обшуку у зловмисника вилучено велику суму готівки та записник із розвідувальною інформацією про підрозділи українських військ.

За даними слідства, російським агентом виявився ексзаступник начальника штабу однієї з танкових армій колишнього срср, який на початку 1990-х пішов у відставку. ФСБ завербувала його у вересні 2022 року через заборонену соцмережу «Вконтакте».

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Зловмисника завербували дистанційно

Після інструктажу російський агент отримав псевдонім «Снаров» і приступив до виконання завдань розвідувально-підривної діяльності.

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У зоні його особливої уваги були навчальні центри та полігони ЗСУ, а також об’єкти Служби безпеки.

Крім того зловмисник намагався зібрати максимум персональних даних військовослужбовців, правоохоронців та представників органів місцевого самоврядування.

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Відповідна інформація потрібна була ворогу для того, щоб відібрати потенційних кандидатів для вербування та розширення власної агентурної мережі.

Нагадаємо, що раніше в Києві було затримано ще одного «активного» пенсіонера — колишнього співробітника Міністерства палива та енергетики, Держкомрезерву та Міністерства вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику кремля щодо України.

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