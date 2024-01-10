Будинок із легендарною «Київською перепічкою» продали братам Супруненкам: чи змінить фаст-фуд локацію?

8 січня департамент комунальної власності КМДА виставив чотириповерховий будинок в центрі Києва на торги. Ця будівля розташована у самісінькому центрі навпроти ЦУМу. Поряд із нею також знаходяться будівля Київради та Бессарабський ринок.

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Аукціон відбувся в системі Prozorro. Площа нежитлових приміщень складає 1231,5 кв м у будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 3, йдеться на сайті системи.

В аукціоні взяли участь троє учасників: ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Міцар» та ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент». Переможцем стало ТОВ «Поділ Естейт Менеджмент», яке запропонувало за придбання будівлі більше 150 млн грн (без ПДВ).

Бенефіціаром фірми вказана Людмила Яковлєва, яка у 2015 році значилась як акціонерка «Асвіо Банку», підконтрольного братам Олександру та В’ячеславу Супруненкам. У березні 2023 року вона придбала на торгах кредитну лінію з правом вимоги на завод «Росинка» в Києві, власником якого врешті став ексдепутат Київради Вʼячеслав Супруненко. Також відомо, що у листопаді минулого року він оформив на себе й «Київхліб» та його заводи.

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Супруненко В'ячеслав був депутатом Київради від «Блоку Леоніда Черновецького» з 2002 до 2011 року. Він одружений із дочкою ексмера Києва Леоніда Черновецького Христиною, а Олександр Супруненко — колишній народний депутат України від «Партії регіонів».

У цьому будинку знаходиться легендарна «Київська перепічка». Заклад відкрився в 1981 році і фактично є найстарішим київським фаст-фудом.

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«Київська перепічка» — це гаряча сосиска у дріжджовому тісті, яку обсмажують у фритюрі. Страва стала настільки популярна, що її згадують у деяких сучасних путівниках та туристичних сайтах, як одну з кулінарних візитівок міста. Ця будівля була впізнаваною через чергу, в який стоять містяни та гості столиці аби відхопити ласий шматок у відкритому віконці. Кияни жартують, що це найбільша і найшвидша черга в столиці.

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За словами директора Департаменту комунальної власності Андрія Гудзя, перший поверх будівлі вже перебував у приватній власності. Відповідно легендарний київський перекус не змінить свою локацію.

Також зазначимо, що нового власника зобов’язали укласти договір про утримання будівлі в належному стані з органом охорони культурної спадщини через її статус пам’ятки архітектури.

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