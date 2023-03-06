Для тих, хто не «на посту»: найпростіший рецепт знаменитої київської перепічки від Володимира Ярославського

Відомі кулінари активно пропонують фоловерам різноманітні рецепти пісних страв — адже триває Великий піст. Так, Ліза Глінська ділилася рецептом картопляних зразів з грибами, а дієтологиня Світлана Фус розповідала, як приготувати овочеві котлети з квашеної капусти.

А ресторатор Володимир Ярославський запропонував рецепт відомої київської страви — перепічки. Хоч у тісті й нема яєць, але без сосисок аж ніяк не обійтися. Отже, цей рецепт підійте тим, хто не дотримується суворого посту.

Інгредієнти: 350 г теплої води;

35−40 г цукру;

8−10 г сухих дріжджів;

520−540 г борошна;

10 г солі;

Олія для фрітюру;

13−14 сосисок.

Читайте також: З початком Великого посту: готуємо пісні пампушки з часниковим соусом

Приготування: У теплій воді, не вище 38 градусів, розчинити цукор і дріжджі, дати постояти 15−17 хвилин, аби пересвідчитися, що дріжджі активні.

Додати просіяне борошно, сіль та замішати тісто, залишити у теплому місці на годину, щоб воно піднялося. Сформувати з тіста 13−14 шматочків по 70 грамів, надати їм прямокутну форму.

Загорнути сосиски (кімнатної температури!) в тісто, добре звести краї, як на вареники.

Сформовані перепічки поставити у тепле місце, щоб вони підійшли — збільшилися приблизно у 2.5 рази.

Олію без запаху довести до 180 градусів. Перепічку обсмажувати орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого румяного кольору. Вийняти та покласти на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир.

Ресторатор дав ще кілька корисних порад тим, хто вирішить приготувати перепічку вдома. Так, сформовані перепічки зручно викладати на маленькі шматочки пергаменту — їх легше відправляти до фритюру. Тісто не має бути занадто рідким — воно прилипає до поверхні та вбирає багато жиру під час смаження. А якщо буде занадто густим, то перепічка не буде пухкою та соковитою.

Раніше Володимир Ярославський запропонував автентичний рецепт спагеті карбонаре «без міфів і прикрас» .

Фото — скріншот

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram