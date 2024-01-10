Про рак у Остіна Байден дізнався одним із останніх: стала відома причина скандальної госпіталізації голови Пентагону

У Пентагоні лише через чотири дні повідомляли про госпіталізацію свого очільника Ллойда Остіна — він був доставлений до військового госпіталю у Вашингтоні через ускладнення після медичної процедури.

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У грудні його прооперували через діагностований рак простати, але вже з 1 січня він був шпиталізований через ускладнення, пише politico.com. У шефа Пентагона виникли сильні болі у животі та кінцівках, а також нудота. Медики діагностували інфекцію сечовидних шляхів.

До речі, про хворобу Остіна президент США Джо Байден дізнався лише напередодні — лише через кілька хвилин після того, як про хворобу стало відомо громадськості, пише «УНІАН» з посиланням на Reuters. Виявляється, що американському президенту раніше нічого не повідомляли і лише напередодні він дізнався про онкологічне захворювання Ллойда Остіна. Більш того, заступниця керівника Пентагона Кетлін Гікс також не знала деталей щодо його хвороби, навіть після того, як 2 січня їй наказали взяти на себе частину обов’язків Остіна.

Нагадаємо, що у Білому домі заявляли, що розглянуть, які правила чи процедури не були дотримані у ситуації з керівником Пентагона, коли і президенту США, і іншим високопосадовцям не повідомляли про госпіталізацію Ллойда Остіна.

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Фото з Вікіпедії

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