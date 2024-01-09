Джозеф Байден не збирається звільняти міністра оборони США, — Білий дім
Білий дім заявив, що адміністрація розгляне, які правила чи процедури не були дотримані, коли міністр оборони США Ллойд Остін кілька днів не повідомляв про свою госпіталізацію президенту Джо Байдену і вищим посадовим особам Пентагону і Ради національної безпеки. Пентагон зберігав мовчання щодо причини госпіталізації Остіна і заявив, що він не планує подавати у відставку, пише Associated Press.
«Ми спробуємо зрозуміти, чи потрібно взагалі змінювати процеси і процедури або модифікувати їх, щоб ми могли винести з цього уроки», — сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки у відповідь на питання про реакцію Байдена на ситуацію.
70-річний Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня, про що Пентагон не повідомляв громадськості до 5 січня. Байден і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не знали про стан міністра оборони до 4 січня.
Пентагон досі не повідомив, яку саме процедуру Ллойду Остіну робили 22 грудня, що зрештою спричинило такий біль, що в новорічну ніч його доставили на швидкій до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда і помістили в реанімацію.
«Він був у свідомості, але йому було дуже боляче», — повідомив журналістам генерал-майор Пат Райдер, прессекретар Пентагону. За його словами, Ллойд Остін вже повернувся до виконання своїх обов’язків, проте невідомо, коли він буде виписаний з лікарні. Пат Райдер сказав, що Остін не планує подавати у відставку.
Представники Білого дому підкреслили, що Остін продовжує користуватися довірою Байдена. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що президент США високо оцінив заяву Остіна, в якій він взяв на себе відповідальність за відсутність прозорості щодо його госпіталізації. В свою чергу Джон Кірбі додав, що Байден не збирається звільняти міністра оборони.
Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Ллойд Остін у листопаді приїздив до Києва. Дещо пізніше екскомандувач силами США у Європі генерал у відставці Бен Ходжес, який наголошував на необхідності надання Україні далекобійної зброї, заявив, що західні партнери, намагаючись підтримати українську сторону, припустилися низки помилок.34