Білий дім заявив, що адміністрація розгляне, які правила чи процедури не були дотримані, коли міністр оборони США Ллойд Остін кілька днів не повідомляв про свою госпіталізацію президенту Джо Байдену і вищим посадовим особам Пентагону і Ради національної безпеки. Пентагон зберігав мовчання щодо причини госпіталізації Остіна і заявив, що він не планує подавати у відставку, пише Associated Press.

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«Ми спробуємо зрозуміти, чи потрібно взагалі змінювати процеси і процедури або модифікувати їх, щоб ми могли винести з цього уроки», — сказав Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки у відповідь на питання про реакцію Байдена на ситуацію.

70-річний Ллойд Остін був госпіталізований 1 січня, про що Пентагон не повідомляв громадськості до 5 січня. Байден і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван не знали про стан міністра оборони до 4 січня.

Пентагон досі не повідомив, яку саме процедуру Ллойду Остіну робили 22 грудня, що зрештою спричинило такий біль, що в новорічну ніч його доставили на швидкій до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда і помістили в реанімацію.

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«Він був у свідомості, але йому було дуже боляче», — повідомив журналістам генерал-майор Пат Райдер, прессекретар Пентагону. За його словами, Ллойд Остін вже повернувся до виконання своїх обов’язків, проте невідомо, коли він буде виписаний з лікарні. Пат Райдер сказав, що Остін не планує подавати у відставку.

Представники Білого дому підкреслили, що Остін продовжує користуватися довірою Байдена. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що президент США високо оцінив заяву Остіна, в якій він взяв на себе відповідальність за відсутність прозорості щодо його госпіталізації. В свою чергу Джон Кірбі додав, що Байден не збирається звільняти міністра оборони.

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Раніше повідомлялося, що глава Пентагону Ллойд Остін у листопаді приїздив до Києва. Дещо пізніше екскомандувач силами США у Європі генерал у відставці Бен Ходжес, який наголошував на необхідності надання Україні далекобійної зброї, заявив, що західні партнери, намагаючись підтримати українську сторону, припустилися низки помилок.

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