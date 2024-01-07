Пентагон приховував це кілька днів: що відомо про стан міністра оборони

Минуло чотири дні, перш ніж Пентагон оприлюднив інформацію про госпіталізацію Ллойда Остіна. Міністр оборони США, який нещодавно побував з візитом у Києві, доставлений до військового госпіталю у Вашингтоні через ускладнення після медичної процедури. Про це повідомив прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер.

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В опублікованому повідомленні не вказано, яку процедуру пройшов міністр оборони і які ускладнення виникли після неї. Однак у ньому підкреслюється, що Остін йде на поправку. Наразі, однак, незрозуміло, коли він буде виписаний з лікарні.

Відповідаючи на запитання, чому повідомлення про госпіталізацію Остіна було затримано на цілих чотири дні, речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер сказав, що «ситуація розвивалася». «Ми повинні були врахувати низку факторів, включаючи медичні питання і питання конфіденційності», — додав він.

Пентагон відмовився повідомити, чи був Остін без свідомості в якийсь момент під час перебування в лікарні та чи був його стан критичним.

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Представник Пентагону заявив, що заступник Остіна Кетлін Хікк «готова діяти від імені міністра і виконувати його обов'язки в разі необхідності».

Госпіталізація Остіна і неінформування громадськості про це збігається зі складною геополітичною ситуацією, в якій опинилися американці. Йдеться про напруженість на Близькому Сході, включаючи напади на американські війська і перехоплення американськими військовими кораблями ракет, випущених хуситами з Ємену, а також про війни в Україні та Секторі Газа.

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CNN підкреслює, що саме тому — в умовах посилення глобальної напруженості — роль Ллойда Остіна є особливо важливою. Наголошується, що зараз він є одним з ключових членів адміністрації президента Джо Байдена.

Раніше екскомандувач силами США у Європі генерал у відставці Бен Ходжес, який наголошував на необхідності надання Україні далекобійної зброї, заявив, що західні партнери, намагаючись підтримати українську сторону, припустилися низки помилок.

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