«Встромили ніж в спину»: Безугла повідомила про вихід із фракції та партії «Слуга народу»

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка раніше звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти», повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії «Слуга народу».

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«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов’язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», — зазначила вона у Facebook.

Також Безугла додала, що їй «не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки» за умов, які нібито їй «нав'язують».

При цьому вона заявила, що «підтримує президента» і залишається «мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобов’язаннями відкритості та роботи з громадянами».

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Зазначимо, що раніше, 6 січня, у Верховній Раді з’явився проєкт постанови про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

5 січня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу від посади заступника голови комітету.

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Депутатка відреагувала на рекомендацію комітету Верховної Ради щодо відкликання її з посади заступниці голови.

Вона вважає, що «зроблено все було максимально підступно: голова Комітету поставив на голосування, коли я його попередила, що запізнюсь на засідання, за моєї відсутності; а колеги проголосували».

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«Я не здамся ніколи і жодний шантаж не заставить мене відступити від принципів, роботи, боротьби і правди. Прикро за колег в Комітеті, як казала, якби кожен активно долучився до роботи з сектором нацбезпеки та оборони і не приймав конʼюнктурні рішення щодо того, щоб вигідно сказати, а що ні; то були б зовсім інші реалії. У нас війна! Так що робота і боротьба триває», — наголосила Безугла.

Нагадаємо також, що на засіданні Верховної Ради 10 січня, народні обранці «не встигли» внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.



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