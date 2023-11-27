«Більшість обурена»: «слуги народу» хочуть позбутися Безуглої, яка «наїхала» на Залужного

Частина народних депутатів зі «Слуги народу» вимагають виключити нардепку Марʼяну Безуглу з фракції після її заяви, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, «має піти». Про це сказали два джерела у фракції, повідомляє Суспільне.

РЕКЛАМА

«Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої і пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування», — сказав співрозмовник у «Слузі народу».

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла опублікувала низку дописів із звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України мають подати у відставку, бо не надало «ніякого плану дій на 2024 рік» ані на Ставці, ані комітету.

«Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти», — написала Безугла.

РЕКЛАМА

Водночас секретар комітету, народний депутат Роман Костенко сказав, що Залужний не мав подавати план і його не вимагали на комітеті.

Народна депутатка України Ірина Фріз з фракції «Європейська Солідарність» повідомила, що ініціювала позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

РЕКЛАМА

«Завтра має відбутись засідання Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Після серії дописів в соцмережі Мар’яни Безуглої, які створюють підвалини для руйнування єдності в суспільстві, підривають довіру до військового керівництва держави в умовах воєнного стану, згідно рішення нашої фракції, ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення її посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю. Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується попри наявність вже двох постанов від представника Президента в парламенті, члена нашого Комітету Федіра Веніславського та співголови фракції Європейська Солідарність Iryna Gerashchenko, то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення Комітету з нацбезпеки», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше Мар'яна Безугла повідомила, що народні депутати готують новий законопроєкт, який буде регулювати процес мобілізації в Україні.

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook та Instagram