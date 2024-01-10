Рада не змогла відправити Безуглу у відставку: у чому причина

На засіданні Верховної Ради 10 січня, під час якого було призначено нову голову Рахункової палати, народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони. Про це повідомив народний депутат Олексій Гонсаренко.

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«Перше засідання в новому році тривало 2 години 30 хвилин! Закінчилося достроково тому що Стефанчук просто відмовився виконувати норму регламенту закону, а регламент Верховної Ради має статус закону. Що поставити на голосування питання, яке запропоновано не кимось і навіть не опозицією, а комітетом з нацбезпеки і оборони — про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови цього комітету. Зараз не про Мар'яну Безуглу навіть мова, а про те що є таке рішення — ти зобов'язаний його винести в залу. Сидить Стефанчук і дивиться що йому як йому махнуть, яку команду дадуть з Офісу Президента. Команду не дали — він мікрофони виключає, відмовляється виконувати регламент. Коли почали вимагати виконати регламент він просто закрив засідання і втік», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.

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