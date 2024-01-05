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Політика

Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету ВР з національної безпеки: що відомо

15:05 5 січня 2024
Мар'яна Безугла

Народну депутатку від партії Слуга народу Мар’яну Безуглу 5 січня відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки.

Про це повідомив депутат Верховної Ради України від ВО «Батьківщина» Вадим Івченко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що проголосував «за» звільнення Безуглої.

«Вважаю, що у Верховній Раді на відповідних посадах мають знаходитися люди, які підсилюють наші позиції — в політичному та інформаційному просторах», — сказав він.

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Сама Безугла вже відреагувала на відклилання.

«Дорогий Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, рішення можна прийняти тільки голосуванням в залі… Окрема „подяка“ Завітневичу (Завітневич Олександр — нардеп від „Слуги народу“ та голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки — ред.), що ініціативно поставив на голосування таку рекомендацію», — написала депутатка у своєму Facebook.

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В той же час член Комітету ВР з нацбезпеки Роман Костенко підтвердив, що Безуглу рекомендували відсторонити з посади заступника голови Комітету ВР, але рішення буде прийматися всіма депутатами.

«Комітет ухвалив рекомендаційне рішення про те, щоби звільнити Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. А далі це питання має бути винесене на розгляд Верховної Ради. Це передбачена процедурою», — сказав він.

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Зазначимо, що Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань та неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо. Зокрема, раніше нардепка закликала відправити Залужного у відставку, чим «нарвалася» на критику соцмереж.

Фото Громадське

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