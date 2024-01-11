Суд заарештував майно скандального бізнесмена Гринкевича

Майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових, було заарештоване.

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Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Зазначимо, що повідомленні не називають прізвища бізнесмена, але за даними джерел УП у відомстві, йдеться саме про Гринкевича.

Повідомляється, що у межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони провели обшуки вдома та на роботі бізнесмена, у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях.

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Було заарештовано нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та не є придатною для використання ЗСУ.

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Як відомо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів «сприяння» у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

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Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд гривень збитків. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд гривень. Але багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

30 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн гривень. Зараз фігурант лишається під арештом.

Через скандал вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. Зокрема, у соцмережах наголошують, що син та донька бізнесмена під час війни хизувалися заможним життям.

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