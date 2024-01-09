Скандал з Гринкевичем: голова Львівської ОВА пояснив, чи має відношення до афер підприємця

На тлі скандалу з бізнесменом Ігорем Гринкевичем, якого звинувачують у розкраданні грошей для українського війська, в мережі активно шириться фото, на якому він разом з Максимом Козицьким, головою Львівської обласної військової адміністрації (ОВА).

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Сам Козицький визнав за краще пояснити, що стало причиною для появи такої світлини.

Козицький у Facebook визнав, що на фото дійсно він разом з очільником Львівської обласної ради Юрієм Холодом, а також Ігорем Гринкевичем у приміщенні Львівської ОВА (на головному фото).



Причиною для зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю між Львівською ОВА, «Благодійним фондом «HOPE.UA», який представляв Ігор Гринкевич, а також Львівською облрадою.

«Оскільки „HOPE.UA“ є достатньо великою та відомою благодійною організацією і поки що до неї ніяких претензій нема, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності», — зазначив Козицький.

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Меморандум передбачає створення обласного центру соціальної реабілітації дітей. За словами Козицького, його діяльність буде спрямована на допомогу дітям з посттравматичним стресовим розладом або травмою війни.

«Проєкт справді потрібний у теперішніх умовах. Реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати „HOPE.UA“, шляхом залучення коштів іноземних донорів, та на 30% - ЛОВА, шляхом залучення коштів з обласного бюджету», — зазначив він.

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Керівник ОВА зазначив, що минулого місяця «HOPE.UA» подавалася на грант від Нідерландів щодо цього проєкту на суму у понад 4 мільйони доларів. Результати мають бути відомими у лютому 2024 року.

Як наголосив Козицький, фінансування від донорів не лише передбачає чітке заповнення формальностей заявки, а й суворого звітування.

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«Якщо на цьому етапі у когось є інформація про можливі протиправні чи шахрайські умисли „HOPE.UA“ в особі Ігоря Гринкевича чи інших осіб, які цей фонд представляють, то прошу повідомити не лише мені, але й правоохоронним органам. Якщо такі факти мають місце, то як начальник ЛОВА обіцяю, що вищезгаданий меморандум буде розірваний в односторонньому порядку», — підкреслив він.

«Ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони», — наголосив Козицький.

Також він зазначив, що якщо це дійсно було, то правоохоронним органам й суду потрібно дати правову оцінку Ігореві Гринкевичу та всім, хто з ним співпрацював. І що всі повинні бути максимально покараними.

Також Козицький запевнив, що як глава ОВА не знайомив Гринкевича з посадовими особами Міноборони та «жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ».

За словами Козицького, кілька компаній Гринкевича з 2012 року працювали у Львівській області. І що більшість з понад 15 підрядів бізнесмен отримав до приходу нинішнього глави ОВА на посаду у 2020 році.

Окремо Максим Козицький додав, що не подавав сина Ігоря Гринкевича — Романа Гринкевича — на нагородження відзнакою «Золоте серце».

Нагадаємо, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Його компанії отримали тендер на 3,2 мільярда гривень. Підозрюють бізнесмена у розкраданні половини цієї суми, яка мала йти на закупівлю одягу для наших захисників.

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