Намагалися підкупити журналістів: стали відомі нові подробиці скандалу щодо корупціонерів зі Львова

На тлі корупційного скандалу довкола родини Гринкевичів стало відомо, що вони намагалися підкупити журналістів.

Про це повідомила головна редакторка видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва. За її інформацією, після публікації матеріалу на Tabloid про Ольгу Гринкевич, доньку корупціонера, яка їздила у вагоні «Укрзалізниці» для урядових делегацій, їй поступила пропозиція видалити новину. Журналістці за це були готові заплатити будь-яку суму.



«У серпні хтось з моїх підписників в інстаграм кинув мені інстаграм-сторіс Ольги Гринкевич, яку вона зробила в вагоні УЗ для урядових делегацій. Чим не новина на Таблоїд, подумала я тоді. Тим більше Гринкевич — дружина (чи колишня дружина) футболіста Шведа. І ось через два дні після публікації на мене вийшли з пропозицією зняти матеріал: мовляв, готові заплатити кеш, скільки скажете. Про відповідь мою ви здогадуєтеся. Вона була короткою та вичерпною», — розповіла журналістка.

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Вона додала, що тоді була здивована через це, бо не розуміла, чому Ольга так переймалася через опублікований матеріал, втім, після розкриття корупційних схем львівського бізнесмена все стало зрозуміло.

«Це було трохи дивно для мене: колишня дружина футболіста так переживає за публікацію на Tabloid. Ну добре, у батька бізнес в будівельній сфері й підряди у Львівській області, але чого б це так перейматися, щоб намагатися підкупити журналіста. Тепер відповідь зрозуміла», — написала головна редакторка «Української правди».

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Нагадаємо, Tabloid «Української правди» у серпні минулого року опублікував матеріал з назвою «Екс)дружина футболіста Шведа похвалилася лакшері-вояжем у золотому VIP-вагоні УЗ».

У новині розповідається про те, що донька корупціонера Гринкевича Ольга їздила у золотому VIP-вагоні «Укрзалізниці». Орендувати його може будь-хто, просто залишивши заявку за кілька днів.

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Вартість цієї послуги становить приблизно 34 тисячі гривень. Також додатково можливе причеплення вагона до звичайного поїзда за оплату 150 тисяч гривень, або окреме буксирування локомотивом за 350.

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Щодо родини Гринкевичів, то 29 грудня 2023 року у Державному бюро розслідувань повідомили про затримання львівського бізнесмена, За словами правоохоронців, той пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі пів мільйона доларів США.



За інформацією радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян, хабар мав посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування раніше відкритого провадження.

Адже кілька місяців тому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на суму у понад 1,5 мільярда гривень.

Слідство встановило, що до виконання оборонних замовлень було залучено підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України.

«Це призвело до збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярда гривень та, відповідно, зриву постачання», — зазначила Тетяна Сапьян.

Шість контрактів були повністю не виконані. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин у невеликій кількості, але отримали державні гроші за повне виконання зобов'язань. Також правоохоронці встановили, що вісім договорів були виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

«Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками сума збитків може сягати понад 1 мільярда гривень», — йдеться у повідомленні.

Вже 30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

Тоді ж у ДБР повідомили, що за попередніми оцінками, сума завданих державі збитків може сягати понад 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, у день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський заявив, що його син Роман Гринкевич заручений з художницею Софією Морозюк, водночас зазначивши, що вона нібито отримувала від нареченого коштовні подарунки, а також звинувативши того у причетності до корупційних оборудок та вкладанні отриманих з них грошей у творчу кар’єру художниці.

Дівчина вже відреагувала на скандал у соцмережі, підтвердивши інформацію про стосунки з Гринкевичем, та заявила: «Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою (я не хочу в це вірити) — то ми не зможемо бути разом».



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