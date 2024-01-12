Жителі Львова, які підписали контракт із ЗСУ, отримають по 50 тисяч гривень. Але не все

Влада Львова, як раніше і столична адміністрація, повідомила про виділення грошової допомги військовзобов`язаним, які підуть на контракт — таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.

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Як повідомляє мер Андрій Садовий, по 50 тисяч гривень від громади Львова видялятимуть кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морської піхоти.

«Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України», — зазначив він.

Нагадаємо, що рішення про виділення грошей мобілізованим ухвалювали й в Одесі.

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Фото зі сторінки Андрія Садового

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