Кличко хоче доплачувати по 30 тисяч гривень кожному мобілізованому мешканцю Києва

Невдовзі після того, як Одеська міськрада ухвалила рішення виплачувати кожному мобілізованому мешканцю обласного центру по 20 тисяч гривень, схоже питання розглянуть й у Києві.

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Як повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко, на найближчому засіданні Київрада розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних Сил України з грудня.

«Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч кожному новобранцю», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно у парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується розширити коло військових, яким має зберігатися грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата.

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Фото Pixabay

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