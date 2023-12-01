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Суспільство та люди

Кличко хоче доплачувати по 30 тисяч гривень кожному мобілізованому мешканцю Києва

11:55 1 грудня 2023
Гривні

Невдовзі після того, як Одеська міськрада ухвалила рішення виплачувати кожному мобілізованому мешканцю обласного центру по 20 тисяч гривень, схоже питання розглянуть й у Києві.

Як повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко, на найближчому засіданні Київрада розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних Сил України з грудня.

«Місто віднайшло кошти для виплат по 30 тисяч кожному новобранцю», — зазначив він.

Нагадаємо, що нещодавно у парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується розширити коло військових, яким має зберігатися грошове забезпечення за попередньою посадою та встановлюється щомісячна додаткова виплата.

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Фото Pixabay

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