Помер колишній футболіст «Ворскли» та тренер «Сталі»

На 66-му році життя після тривалої хвороби у Ташкенті помер колишній футболіст «Ворскли» Вазген Манасян, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Раніше не стало колишнього головного тренера «Металіста» та збірної України Леоніда Ткаченка.

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Уродженець Душанбе Манасян розпочинав свою кар'єру в місцевому «Памірі», де став справжньою легендою та найкращим бомбардиром в історії клубу (123 роки у 425 матчах). Після нетривалого періоду в «Зеніті» нападник у 1992—1995 роках виступав за «Ворсклу», забивши в 70 поєдинках 19 м'ячів, а пізніше за миронівську «Ниву». 1992 року Манасян провів один матч у футболці збірної Таджикистану.

Після завершення кар'єри бомбардир став тренером, попрацювавши в Україні із кам'янською «Сталлю» та аматорською командою «Велика Багачка». 2011 року Манасян очолив ташкентський «Локомотив», а у 2013—2015 роках працював у тренерському штабі збірної Таджикистану.

Вазген Манасян під час роботи у ташкентському "Локомотиві"

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Після смерті дружини Вазген Манасян виховував двох дітей. Дочка Ольга була головним педіатром Полтавської області, а син Арсен також став футболістом, зокрема виступаючи за «Олександрію», «Десну», «Верес», «Гірник-Спорт», «Агробізнес» та інші клуби.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст збірної України Богдан Шершун.

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Фото ФК «Ворскла»

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