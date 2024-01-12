Помер колишній футболіст «Ворскли» та тренер «Сталі»
На 66-му році життя після тривалої хвороби у Ташкенті помер колишній футболіст «Ворскли» Вазген Манасян, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу. Раніше не стало колишнього головного тренера «Металіста» та збірної України Леоніда Ткаченка.
Уродженець Душанбе Манасян розпочинав свою кар'єру в місцевому «Памірі», де став справжньою легендою та найкращим бомбардиром в історії клубу (123 роки у 425 матчах). Після нетривалого періоду в «Зеніті» нападник у 1992—1995 роках виступав за «Ворсклу», забивши в 70 поєдинках 19 м'ячів, а пізніше за миронівську «Ниву». 1992 року Манасян провів один матч у футболці збірної Таджикистану.
Після завершення кар'єри бомбардир став тренером, попрацювавши в Україні із кам'янською «Сталлю» та аматорською командою «Велика Багачка». 2011 року Манасян очолив ташкентський «Локомотив», а у 2013—2015 роках працював у тренерському штабі збірної Таджикистану.
Після смерті дружини Вазген Манасян виховував двох дітей. Дочка Ольга була головним педіатром Полтавської області, а син Арсен також став футболістом, зокрема виступаючи за «Олександрію», «Десну», «Верес», «Гірник-Спорт», «Агробізнес» та інші клуби.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер колишній футболіст збірної України Богдан Шершун.
Фото ФК «Ворскла»88