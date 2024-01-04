Помер колишній головний тренер «Металіста» та збірної України з футболу

У віці 70 років помер відомий футболіст і тренер, колишній наставник «Темпа», «Металіста» та збірної України, а також цілої низки російських команд Леонід Ткаченко, повідомив Telegram-канал його колишнього клубу «Балтика». Раніше не стало ексфутболіста збірної України Сергія Ателькіна.

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Уродженець Криму Ткаченко виступав на позиції півзахисника у житомирських «Автомобілісті» та «Спартаку», а також у харківському «Металісті», з яким під керівництвом знаменитого тренера Євгена Лемешка грав у фіналі Кубка Радянського Союзу.

На тренерській ниві Леонід Іванович очолював шепетівський «Темп», харківський «Металіст», а також низку російських клубів, зокрема, «Балтику» (входив до штабу команди до своєї смерті), «Анжи» та «Сокіл». Допомагаючи Євгену Лемешку у штабі «Металіста», Ткаченко 1988 року став із командою володарем Кубка СРСР.

Леонід Ткаченко (третій ліворуч у верхньому ряду), входячи до тренерського штабу Євгена Лемешка, у 1988 році завоював з "Металістом" Кубок Радянського Союзу

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Леонід Ткаченко 1992 року був помічником Віктора Прокопенка у тренерському штабі збірної України, а пізніше у тандемі з Миколою Павловим виводив нашу національну команду на товариський поєдинок з білорусами (1:1).

Свого часу фахівець створив у Калінінграді дитячий футбольний клуб ЛІТ (від Леоніда Івановича Ткаченка). Останніми роками Ткаченко боровся з онкологічним захворюванням.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст та арбітр ФІФА Вадим Шевченко.

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