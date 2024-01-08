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Спорт

Володар Кубка УЄФА та віцечемпіон Європи: ексфутболіст збірної України помер у 42 роки

16:27 8 січня 2024
Богдан Шершун

На 43-му році житті після тривалої хвороби помер колишній футболіст «Дніпра» та збірної України Богдан Шершун. Раніше не стало багаторазового чемпіона України з футболу у складі «Динамо» Павла Шкапенка.

Про смерть колеги по телепрограмі «Профутбол» повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram відомий журналіст Ігор Циганик. «Бодя, як же так. Завжди з посмішкою, щирий. Саме таким тебе запам'ятаю, друже! Світла пам'ять…» — написав він.

Левову частку своєї кар'єри Шершун провів у складі «Дніпра», провівши за команду (1997—2002 та 2005—2010 роки) 169 матчів у всіх турнірах. У паузі між виступами за дніпропетровський клуб центральний захисник грав за московський ЦСКА, у футболці якого двічі виграв чемпіонат та Кубок росії, а також став володарем Кубка УЄФА.

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У складі російського ЦСКА Богдан Шершун завоював п'ять трофеїв, зокрема Кубок УЄФА.

Крім того, Богдан виступав у вищому українському дивізіоні за «Арсенал», «Кривбас» та «Волинь», де й завершив кар'єру у 2014 році.

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У складі юніорської збірної України Богдан Шершун став віцечемпіоном Європи, а за головну команду країни провів за Олега Блохіна чотири матчі.

Після закінчення кар'єри футболіст отримав тренерську ліцензію, а також працював експертом на телебаченні.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній форвард «Шахтаря» та збірної України Сергій Ателькін помер на 49-му році життя.

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