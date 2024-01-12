У скасуванні вихідних днів на свята більше немає економічного сенсу, — НБУ

Скасування вихідних у святкові дні на початку повномасштабного вторгнення рф трохи пригальмувало падіння економіки України у 2022 році, але нині це вже не актуально. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Якщо порахувати механістично, то святкові дні, які ми наразі не святкуємо, становлять приблизно 4,5% від кількості робочих днів. Але не можна сказати, що саме на таку суму, на такий рівень збільшується ВВП, тому що, по-перше, певна частина бізнесу працює навіть більше у святкові дні, наприклад, сфера обслуговування. По-друге, робота у святкові дні стосується передусім державного сектору. Бізнес вільний визначати графік своєї роботи самостійно, і не всі компанії насправді дотримуються встановлених державою правил», — заявив він.

Ніколайчук наголосив, що нині цей фактор «не є якимось визначальним і важливим».

Як писали «ФАКТИ», у період його дії воєнного стану не застосовуються норми законодавства, згідно з якими святкові дні є вихідними. Народні депутати України минулого року також пропонували встановити в Україні три додаткові вихідні дні.

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