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Суспільство та люди

Раді пропонують додатково встановити в Україні три святкові вихідні дні

15:32 14 лютого 2023
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У Верховній Раді зарєестровано проект закону, яким пропонується внесення змін до переліку вихідних та святкових днів.

Йдеться про проект закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят».

Так, наразі стаття 73 встановлює, зокрема, наступні такі святкові дні:

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій
  • світовій війні (День перемоги);
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 28 липня — День Української Державності;
  • 24 серпня — День незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисників і захисниць України.

Її пропонують викласти в такій редакції:

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня і 25 грудня — Різдво Христове;
  • 25 лютого — День української жінки (День українки) —
  • День народження Лесі Українки;
  • 9 березня — Шевченків день — День народження Тараса
  • Шевченка;
  • друга неділя травня — День матері;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 28 липня — День Української Державності;
  • 24 серпня — День незалежності України;
  • 14 жовтня — День захисника України.

Зазначені дні пропонується зробити вихідними.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану в Україні скасували додаткові вихідні дні.

Фото Pixabay

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