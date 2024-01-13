Мобілізація та повістки через смартфон: чи зобов’язаний громадянин мати ґаджети, інтернет та імейл

Попри те, що Кабмін відкликав законопроєкт про мобілізацію, юристи продовжують обговорювати норми, які суперечать законодавству, або які важко виконати.

Одна з них — що зобов'язує військовозобов’язаних реєструвати особистий електронний кабінет. Її реалізувати буде вкрай складно і майже нереально. Все через те, що чинне законодавство не зобов’язує громадянина мати будь-який ґаджет, без якого своєю чергою неможливе користування таким кабінетом.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Ростислав Кравець, який спеціалізується в тому числі й на питаннях мобілізації.

За його словами, в жодному законодавчому документі не прописаний не лише обов’язок громадянина мати якийсь ґаджет, але не прописаний обов’язок поповнювати рахунок для того, щоб мати доступ до інтернет-мережі.

РЕКЛАМА

На думку адвокатів, поки це питання не буде врегульоване, ухилянти, які знаються на законодавстві, можуть використовувати це як прогалину в законодавстві. Іншими словами, матимуть аргумент не реєструватися в особистому кабінеті.

«Поки що ця ідея нездійсненна з об’єктивних причин, — каже Ростислав Кравець. — Насправді зобов’язати когось мати електронний кабінет і користуватися електронними послугами буде вкрай важко. Чинне законодавство не зобов’язує громадянина мати смартфон або будь-який інший ґаджет. Так само громадянин України не зобов’язаний реєструватися в „Дії“, не зобов’язаний мати ідентифікаційний код, якщо він має релігійні переконання».

РЕКЛАМА

Також фахівець додає: «Це (ініціатива зобов’язати військовозобов’язаних мати особистий електронний кабінет — Ред.) свідчить про повну професійну непридатність цих осіб».

Резюмуючи, Кравець зазначив, що військовозобов’язаний має право не поповнювати рахунок для доступу до мережі інтернет і подальшого перегляду повідомлень в особистому кабінеті.

РЕКЛАМА

«Навіть якщо у людини є смартфон, це не зобов’язує перевіряти повідомлення. Замість того, щоб налагодити військовий облік, у нас намагаються залякати громадян», — висловлює свою думку Кравець.

Нагадаємо, 11 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації. Документ мають доробити й надати на розгляд найближчим часом.

219

Читайте нас у Facebook та Instagram