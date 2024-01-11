Законопроєкт про мобілізацію повернуть на доопрацювання в Кабмін, — Арахамія

Законопроєкт щодо зміни правил мобілізації, військового обліку та служби, який уряд вніс у Верховну Раду, повернуть назад на доопрацювання.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив голови фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

За його словами, сьогодні відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Там були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

«Головне питання — законопроєкт № 10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби», — написав Арахамія.

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Він нагадав, що обговорення документа проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

«Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню», — повідомив Арахамія.

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Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

«За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах», — резюмував голова фракції «Слуга Народу».

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Нагадаємо, що у парламенті зареєстровано і ще один урядовий законопроект — щодо посилення відповідальності за відмову від проходження ВЛК та інші порушення.

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