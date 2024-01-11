Кабмін терміново відкликав законопроєкт про мобілізацію: що відомо

У четвер, 11 січня, на позачерговому засіданні уряду було відкликано законопроєкт, який передбачає, в тому числі, й збільшення вдесятеро штрафів за відмову проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на свої джерела в Кабміні.

За даними джерел, уряд зібрав позачергове онлайн-засідання у четвер.

«Будь-який розробник може відкликати законопроєкт до ухвалення рішення (парламентським — ред.) комітетом, оскільки розробник — уряд, він і відкликав», — цитує видання слова джерела.

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Інший співрозмовник пізніше повідомив, що уряд ухвалив відповідне рішення: «Відкликати. Доопрацюють і будемо перевносити».

За словами ще одного джерела, в четвер урядовці вже працюють над оновленням проєкту і, можливо, внесуть його найближчим часом.

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Зазначимо, що після внесення урядового законопроєкту щодо вдосконалення мобілізації в Раді виникли бурхливі дискусії та суперечки.

Згодом в Кабміні офіційно підтвердили, що 11 січня на позачерговому засіданні уряд підтримав протокольне рішення, ініційоване Міноборони «Про відкликання внесеного до Верховної Ради проєкту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової службиˮ.

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Вказано, що після доопрацювання Міністерством оборони відповідний законопроєкт буде повторно винесений на розгляд Кабінету міністрів.

Нагадаємо, після кількох нарад з військовим керівництвом, 11 січня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада повертає на доопрацювання уряду законопроєкт щодо мобілізації. Одночасно нардепи мають передати пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах.

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