Влучили в об’єкт у Дніпрі: стали відомі результати атаки терористів рф по Україні

Під час ранкової масованої атаки російських терористів по України зафіксували «приліт» по місту Дніпро.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди — люди. На щастя, всі цілі. Минулося», — пише Лисак.

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Також він відзначив, що вночі наші захисники збили 2 крилаті ракети у Криворізькому районі області.



Водночас моніторингові групи стверджують, що минулої ночі росіяни застосували:

- 6 літаків Ту-95МС;

- 6 літаків Ту-22М3;

- 5 бортів МіГ-31К;

- літаки Су-34/Су-35.



За даними Повітряних сил, противник застосував 40 засобів повітряного нападу:

- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. — рф;

- 3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

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- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску -Тамбов);

- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків — Каспійське море, рф.);

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- 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. — рф.;

- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків — окупована Херсонщина);

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- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків — Брянська область -рф).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони, знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також в ППО зазначили, що «понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби».

«Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики», — закликають військові.

Раніше спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому українська протиповітряна оборона не може знищити всі ворожі цілі, які ворог запускає по Україні.

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