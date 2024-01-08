Потрібно більше Patriot: Ігнат пояснив, чому ППО «збила мало ракет» під час атаки 8 січня

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про чергову масовану атаку російських загарбників, які ранком 8 січня вдарили по Україні різними видами ракет, а напередодні увечорі застосували дрони-камікадзе.

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За його словами, ракети, що летять за балістичною траєкторією, можуть збивати лише відповідні засоби ППО, зокрема, системи Patriot.

Реагуючи на зауваження з приводу невеликого відсотка збитих ракет під час комбінованої атаки, речник ПС ЗСУ зазначив: «Відсоток збиття залишається таким, як і був, зокрема, по ракетах Х-101. Зрозуміло, хотілося б й більше їх збивати. Але 18 з 24 — це також непоганий результат, враховучи ту кількість засобів нападу, які запускають по Україні». Він також нагадав, що увечорі напередодні були знищені всі вісім «шахедів», які ворог запустив по південних регіонах країни.

Він також відзначив, що нинішня, третя за останній час масована атака, була здійснена з використанням меньшої кількості засобів ураження, ніж наприкінці грудня (158 засобів) і 2 січня (134 засоби) — ворог використав 59 одиниць.

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«Ми не можемо суцільно закрити всю територію країни ППО, щоб жодна ракета не пролетіла. Тому локально захищаємо міста, об`єкти, відповідні напрямки… Тому і ракети, і „шахеди“ ворога часто долітають до західних областей, змінюючи маршрут. І збивають їх на підльоті до потенційних цілей», — сказав Юрій Ігнат.

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Нагадаємо, що ППО вдалося знищити 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Ворог також запускав «Кинжали», «Іскандери», застосовував ракетний комплекс С-300/С-400, керовані авіаційні ракети.

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Фото з Вікіпедії

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