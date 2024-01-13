Росіяни атакували Україну з повітря: у низці міст лунали вибухи

Вночі та вранці 13 січня росіяни знов атакували Україну ударними дронами та керованими ракетами.

Якщо вночі ворог запускав по нашій країні «шахеди», то приблизно з шостої години ранку почалася масована ракетна атака.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, російські бомбардувальники Ту-95 випустили крилаті ракети територією країни з району Каспійського моря.

Потім у хід пішли «Кинджали». Під ударом опинилась вся Україна.

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Згодом представники влади та місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у низці областей.

Так, двічі за ранок мешканці Дніпра чули вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Telegram-каналі повідомив, що з п'ятої ранку в області було гучно.

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«Чергова ракетна атака ворога на Україну. З пʼятої ранку в області декілька разів було гучно. Вся інформація — після завершення тривоги», — написав Лисак.

Також голова закликав перебувати в безпечних місцях і не допомагати ворогу.

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«Загроза ще триває. Перебувайте в безпечних місцях. Не допомагайте ворогу і нічого не викладайте і не коментуйте», — додав Лисак.

За інформацією Лисака, за ніч агресор двічі скерував артилерію на Нікопольщину. Випустив більш ніж півдесятка снарядів. Обстріли прийшлись на районний центр та Червоногригорівську громаду. Люди неушкоджені.

Своєю чергою, голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що на подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася. На щастя, постраждалих немає. Пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.

Голова Чернігівської області Вячеслав Чаус підтвердив прильоти в області.

«Є пошкодження. Поки що не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих», — заявив він.

Моніторингові канали повідомляли, що ворожі винищувачі злітали з аеродромів базування — Саваслейка, Оленья, Шайковка, Сольци.

За попередньої інформації моніторингових каналів, працювали:

- 6 бортів ТУ-95мс

- 6 бортів ТУ-22М3

- 5 бортів МіГ-31К

- була балістика з Криму

- працювала невстановлена кількість СУ-34/СУ-35.

Для атаки ворог застосовував:

- крилаті ракети Х-101 з Каспію;

- надзвукові аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал»;

- ракети Х-22/32 з Брянська;

- балістичні ракети С-400/"Іскандер" з Криму;

- крилаті авіаційні ракети Х-59/Х/31П з тактичної авіації.

Офиційна інформація щодо кількості запущених ракет та збитих цілей на цей час ще не надходила. Новина доповнюється.

Як повідомляли «ФАКТИ», попередня масована ракетна атака на Україну була вранці 8 січня. Тоді росія завдала удару крилатими та балістичними ракетами. Вибухи були в Дніпрі, Харкові, Вінниці, Запоріжжі, Кривому Розі.

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