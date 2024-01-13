Терористи атакували Сумщину надзвуковими ракетами: поранено людину, пошкоджені будинки

Внаслідок ракетного удару росіян 13 січня в місті Шостка на Сумщині поранено жінку, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

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За даними слідства, зранку 13 січня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог здійснив удар по м. Шостка Сумської області, попередньо — надзвуковими крилатими ракетами Х-22.

Внаслідок атаки окупантів отримала поранення 47-річна жінка. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 26 будинків.

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«Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, противник застосував сьогодні вранці 40 засобів повітряного нападу на Україну. Сили ППО знищили 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Також в ППО зазначили, що «понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби». Разом з тим, є влучання. Зокрема, про «приліт» у Дніпрі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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