Щастя не за горами: кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними — 13−14 січня

Сьогоднішній день, 13 січня, не дуже підходить для відпочинку, адже він більше сприяє роботі і досягненню успіхів, вважає астрологиня Анжела Перл.

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Тому сьогодні краще надати перевагу активним діям, які принесуть багато приємних моментів, пише з посиланням на професійних астрологів сайт ТСН.

При цьому у кожній справі, звичайно, потрібно дотримуватися певних правил та не нашкодити оточенню.

Телець

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Тельці зможуть робити те, що люблять найбільше — отримувати втіху від будь-яких дій, і це допоможу вам сьогодні і завтра відчувати себе щасливими. Відсутність різких рухів, улюблені фільми, нові романи, смачна їжа — що ще потрібне представникам цього гедоністичного знаку? Додайте до цього довгоочікувані приємні новини, які ви можете отримати в цей час, і стане зрозуміло, що вихідні у вас будуть вдалими на всі сто відсотків.

Діва

Дівам, які давно намагаються знайти квартиру або дачу своєї мрії, пощастить відшукати саме такий об'єкт. На перегляд, який у цей час запропонує рієлтор, потрібно погоджуватися, не роздумуючи — побачене на ньому перевершить будь-які, навіть найсміливіші, очікування. Після цього залишиться лише підписати відповідні документи, а у понеділок, коли відкриються банки, сплатити за своє придбання. І щастя точно буде не за горами!

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Стрілець

Представники знаку можуть отримати виплати, на які вже не сподівалися — наприклад, «скупе» керівництво виплатить вам давно забутий гонорар, або друзі чи куми повернуть борг, на який вже давно махнули рукою. Отримані гроші краще за все витратити на якесь цінне та дуже важливе придбання — наприклад, на те, на що раніше категорично не вистачало фінансів.

Наприклад, на відвідування концерту улюбленого співака.

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Або на «спокусу» від гарної жінки.

Адже гроші — така субстанція, яку потрібно постійно «вкладати» в нові та приємні проєкти.

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