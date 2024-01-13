Друга субота року, 13 січня, обіцяє стати насиченим роботою і продуктивним днем для багатьох знаків зодіаку, обіцяють астрологи.

Але сьогодні не варто занадто сильно розслаблятися та слідкувати за своїми емоціями, щоб уникнути неприємних ситуацій, попереджає відома астрологиня Анжела Перл.

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Крім того, варто почати день з невеликого тренування — але зберігаючи правила безпеки, звичайно!

Овен (21 березня — 19 квітня)

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Для Овнів цей день є сприятливим у сфері роботи, особливо для виконання командних завдань. Можливі деякі розбіжності із колегами, що може вплинути на терміни виконання завдань. У галузі фінансів та бізнесу Овнам вдасться домовитися з легкістю. Важливо зберегти тактовність у особистих відносинах, щоб уникнути конфліктів та образ.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельців чекає напружений день, повний різних завдань, що охоплюють і роботу, і сімейні обов'язки. Можливе збільшення напруги, поява помилок та непорозумінь. Незважаючи на складнощі, незаплановані поїздки можуть надати день цікавого відтінку. Крім того, внутрішній голос допоможе вам знайти рішення та довести справи до логічного завершення.

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Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки проведуть весь день у розмовах, віддаючи багато часу обговоренню різноманітних тем. У другій половині дня буде наростати напруга у відносинах з іншими людьми, тому потрібно буде знайти час для найбільш важливих справ, а також використовувати до них неординарний підхід — це призведе до успішного результату.

Рак (22 червня — 22 липня)

У Раків буде напружений, але плідний день. Можливі гострі моменти та суперечки, що потребують конструктивного підходу для знаходження істини. Не виключені несподівані новини та пропозиції, але підписувати угоди варто відкласти. Також сьогодні важливо проявляти обережність у фінансових питаннях.

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Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви виявлять рішучість та енергію, долаючи можливі перепони. Винахідливість допоможе вам по-новому подивитись на навколишній світ. Можливі цікаві знайомства, але порозуміння вимагатиме додаткових зусиль.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цього дня Дівам відкриваються широкі можливості. Ключове — зосередитись на найважливішому. Незважаючи на можливі труднощі, Діви зможуть розставити пріоритети, внаслідок чого почнуться зміни на краще. Сьогодні настане сприятливий момент для нових початку співробітництва з іншими людьми та підписання вигідних для вашої компанії угод. В той же час особливих змін в особистому житті не передбачається.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День найкраще підходить для ділового спілкування. Терезам легко переконувати людей, залучати на свій бік, але з рідними та близькими спілкування може бути складним, тому у сімейних відносинах важливо виявити терпіння та знаходити компроміси.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

На Скорпіонів чекає спокійний і приємний день, зі сприятливими змінами в роботі. Ви легко зможете випередити конкурентів і навіть отримаєте несподівану фінансову підтримку. Сьогодні настає особливий момент для вашого кар'єрного росту.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці можуть розраховувати на симпатії оточуючих, що допоможе вам вирішити як професійні, так і особисті питання. Знайомі та колеги почнуть думати про вас набагато краще, що може навіть привести до підвищення рівня ваших доходів. Також будуть виправданими покупки для дому, включно з новою побутовою технікою.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День обіцяє бути напруженим для вас, з можливими «нервами» та образами. Тому вам сьогодні важливо зберігати спокій, уникати конфліктів та фокусуватись на позитивних моментах. Крім того, уникайте перевантаження, незважаючи на складнощі. Сприймайте все, що відбуватиметься навколо вас з легкістю, і пам'ятайте, що «ваш» день обов'язково настане.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні у вас можливі розбіжності на роботі, але ви зможете уникнути конфліктів, використовуючи гумор та жарти. Невдачі не зуміють збити вас з пантелику, якщо ви зможете зберігати оптимістичний настрій. Також вам сьогодні рекомендується скоротити витрати та бути більш економними — це обов'язково приведе до покращення ситуації.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День сприятливий для ділових зустрічей та переговорів. У вас з'явиться шанс отримати важливу інформацію, яка стане в нагоді в майбутньому. Не відмовляйтесь вирушати у відряження і довіряйте інтуїції у робочих моментах. Також будьте щирими та відкритими з близькими — життя дуже скоро почне налагоджуватись.

Стосовно погоди: на думку синоптикині Наталки Діденко, в Україні продовжується класична зима, яку щороку просять наші співгромадяни.

Циклон у суботу, 13 січня, зумовить сніг на заході, півночі, у центральній частині (карта), у південній — вже надвечір, лише в східних областях опадів не очікується. Вдень передбачається -4−8, на сході та північному сході -7−12 градусів, на заході -1−5 градусів.

У Києві в суботу очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -10−12, вдень -3−5 градусів.

У неділю, 14 січня, в Україні переважатиме волога погода із снігом та мокрим снігом, а також очікується потепління до 3 морозу-3 тепла. 15−16 січня домінуватиме тепла повітряна маса із рвучким вітром.

Тому сьогодні, коли надворі досить морозно, можна традиційно рекомендувати залишатись вдома та слухати гарну вітчизняну музику.

Особливо «найкращу пісню про прокляту війну».

А також помріяти, що буде відбуватися у березні, коли всі провидці передбачають час перемоги України.

Крім того, варто порадіти за тих українців, у кого доля покращиться вже найближчим часом.

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