Був дуже досвідченим воїном: на Закарпатті поховали підполковника, який все життя присвятив армії

Україна попрощалася ще з одним своїм захисником. В Ужгороді провели в останню путь підполковника Андрія Лущакевича. Йому назавжди 52 роки. Як повідомили у міській раді, захисник, який родом з Волині, ще після закінчення школи марив тим, аби повʼязати своє життя із військовою службою, служінням українському народові та захистом держави.

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«Закінчивши Хмельницьке вище артилерійське командне училище, отримавши військове звання „лейтенант“, у 1992 році розпочав свою військову карʼєру на офіцерських посадах від командира взводу управління реактивної артилерійської батареї до начальника штабу-першого заступника командира кадру реактивного артилерійського дивізіону. Служба у бойових частинах наділила Андрія Лущакевича досвідом у військовій справі, залишила хороші спогади та вірних побратимів на все його подальше життя та діяльність», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що після проходження військової служби у 331-му самохідно-артилерійському полку офіцер продовжив свою військову службу у системі військових комісаріатів, зокрема у Закарпатському ОТЦК та СП, де займав керівні посади.

«У 2016−2017 роках брав безпосередню участь в Антитерористичній операції у складі оперативно-тактичного угруповання „Луганськ“. За значні досягнення та сумлінне виконання службових обов’язків був нагороджений численними подяками, грамотами та медалями. Одна з останніх — почесний нагрудний знак „Сталевий хрест“ за вірність українському народові і військовій присязі від Головнокомандувача Збройних Сил України».

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Андрія Лущакевича поховали із військовими почестями в Ужгороді на Пагорбі Слави

За словами тих, хто знав воїна, Андрій Лущакевич був добрим, чуйним, завжди готовим прийти на допомогу. Поховали офіцера, життя якого обірвалось в бою, із військовими почестями на Пагорбі Слави.

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Днями в Києві попрощались із бійцем-поетом Максимом Кривцовим.

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