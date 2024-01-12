Вдома на нього чекали 5 місяців: в бою за Роботине загинув воїн з Полтавщини

Військовий із Лубенського району Тимофій Бакаров загинув 11 серпня 2023-го року під час виконання бойового завдання поблизу села Роботине Запорізької області, де й зараз не припиняються запеклі бої. Це сталося через російський мінометний обстріл. П’ять місяців молодший сержант уважався безвісти зниклим. Захиснику було 30 років, повідомляє Оржицька селищна рада:

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«Родина, односельці, товариші та друзі знали й запам’ятають навіки Тимофія щирим, спокійним, добрим та чуйним хлопцем. Після закінчення Оржицької школи він навчався на кухаря у Лазірківському ПТУ, згодом працював охоронцем у столиці. Маючи високий патріотизм та мотивацію до захисту країни, 28 січня 2023 року разом зі старшим братом Дмитром вступив на військову службу до лав Збройних Сил України. Отримавши бойовий досвід та користуючись беззаперечним авторитетом і повагою серед колег, Тимофій після закінчення курсів сержантів повернувся до побратимів командиром у свій підрозділ, щоб ефективніше виконувати бойові завдання та берегти життя своїх бійців».

11 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольній Україні території в районі населеного пункту Роботине, командир аеромобільного відділення Бакаров Тимофій, отримавши бойове поранення, не вийшов на зв’язок та не повернувся у розташування. Пізніше побратимам вдалося винести тіло командира.

8 січня 2024 року за результатами генетичної експертизи його особа була ідентифікована. У нього залишились матір та брат. Поховають Бакарова Тимофія на Алеї Героїв у місті Полтава. Про день поховання наразі ще невідомо.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Полтавщині попрощались із 33-річним воїном-добровольцем старшим лейтенантом Олександром Величком, якого майже рік вважали безвісти зниклим.

Також стало відомо про загибель на війні українського поета Максима Кривцова.



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