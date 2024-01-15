Пішли слідом за крейсером «москва»: Залужний підтвердив збиття російських літаків
В Україні офіційно підтвердили збиття російських літаків А-50 та Іл-22 над Азовським морем 14 січня.
Це зробив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», — написав Залужний.
Він також подякував Повітряним Силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї.
Офіційне підтвердження збиття літаків з'явилось і у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
«Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде…», — зазначається в повідомленні.
Зазначимо, що 14 січня з'явилось повідомлення, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22. Пізніше з'ясувалися деталі — ЗСУ збили над Азовським морем російський борт радіолокаційного виявлення А-50, а також пошкодили Повітряний командний пункт Іл-22.
Також нагадаємо, що командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків рф, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року.279