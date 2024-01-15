Повітряний крейсер «москва»: що відомо про знищений в небі над Україною російський літак-розвідник А-50

Російські військові ймовірно втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 з бортовим номером RF-50601 «Красный» в небі над Україною. Ця подія, про яку повідомив командувач Повітряних сил PCE Микола Олещук, може мати серйозні наслідки для російської оборонної системи.

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А-50 є унікальним літаком дальнього радіолокаційного виявлення та керування, розробленим на базі військово-транспортного літака Іл-76, нагадує видання «Мілітарний». Вперше цей літак, призначений для заміни застарілого Ту-126, здійснив свій політ у грудні 1978 року. Заради збільшення бойових можливостей літак обладнаний радіотехнічним комплексом «Шмель», включаючи трикоординатну РЛС, систему активного запиту-відповіді та цифровий обчислювальний комплекс.

Літак може виявляти різні цілі на значних відстанях, включаючи повітряні, наземні та надводні об'єкти. Здатний розвідувати факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.

Зазвичай на борту літака з комплексом працюють 10−11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.

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А-50 може давати зовнішнє цілевказання винищувачам та виступати у ролі повітряного командного пункту.

Нагадаємо, всього у росіян на початок великої війни було 9 таких літаків. Один було підірвано 26 лютого 2023 року на аеродромі в Мачулищах (білорусь) ймовірно українським дроном. Теперішня втрата літака-розвідника може суттєво вплинути на російські оборонні можливості. Тому росіяни і зволікають з офіційними підтвердженнями.

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